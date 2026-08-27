Andrea Rincón reveló la decisión que tomó antes de su casamiento: "Sin relaciones sexuales"
Andrea Rincón habló sobre su reconciliación con Mauricio Corrado y contó el acuerdo que ambos decidieron respetar antes de volver a casarse.
Andrea Rincón está nuevamente en pareja con Mauricio Corrado y, tras una etapa de idas y vueltas, ambos decidieron darle otra oportunidad a su relación. En medio de los preparativos para el casamiento, la actriz sorprendió al contar una decisión íntima que tomó junto a su futuro marido.
En una entrevista con la revista Caras, Rincón explicó que resolvieron abstenerse de mantener relaciones sexuales hasta después de la boda. Para la actriz, se trata de una elección profundamente ligada a sus creencias religiosas y a los cambios que experimentó en su vida.
“Quiero llegar al altar sin relaciones sexuales. ¿Por qué? Como una obediencia. Como una manera de agradecerle a Dios todo lo que hizo por mí, de agradecerle de dónde me sacó”, contó.
La particular promesa de Andrea Rincón antes de casarse
La actriz explicó que, cuando decidió volver a apostar por su relación con Corrado, quiso establecer desde el comienzo determinadas condiciones para esta nueva etapa. “Nosotros somos cristianos. Cuando volvimos con Mauricio le dije que esta vez yo quería que las cosas salieran bien y que deseaba que nos guardáramos hasta el matrimonio”, relató Rincón.
La propuesta fue aceptada por su pareja, quien, de acuerdo con lo que contó la actriz, también quiso asumir el compromiso y respetar la decisión hasta la llegada del casamiento. “¡Si vamos a hacer las cosas, vamos a hacerlas bien!”, fue la respuesta que, según Rincón, recibió de Mauricio Corrado.
La actriz también vinculó esta elección con el deseo de comenzar su matrimonio bajo una mirada espiritual y como una forma de agradecer por haber encontrado al compañero que buscaba. “También para bendecir el matrimonio. Siempre le pedía a Dios un compañero que me ame, que sea fiel”, expresó.
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