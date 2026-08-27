Andrea Rincón reveló la decisión que tomó antes de su casamiento: "Sin relaciones sexuales"

Andrea Rincón y Mauricio Corrado

La particular promesa de Andrea Rincón antes de casarse

La actriz explicó que, cuando decidió volver a apostar por su relación con Corrado, quiso establecer desde el comienzo determinadas condiciones para esta nueva etapa. “Nosotros somos cristianos. Cuando volvimos con Mauricio le dije que esta vez yo quería que las cosas salieran bien y que deseaba que nos guardáramos hasta el matrimonio”, relató Rincón.