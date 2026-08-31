Alarma en el mundo de la música: Lionel Richie está internado en terapia intensiva
El legendario cantante estadounidense atraviesa un difícil cuadro de salud, según el medio TMZ. Conocé acá todos los detalles.
De acuerdo a lo recientemente informado por el medio TMZ, Lionel Richie -el legendario cantante, compositor y productor musical estadounidense de 77 años- se encuentra internado, tras la necesidad de someterse a estudios médicos por síntomas asociados a una deshidratación leve posterior a uno de sus shows.
Según lo trascendido, el artista -famoso por clásicos como Hello, All Night Long y Endless Love- está alojado en la terapia intensiva de St. Louis, Missouri. Cabe señalar que la descompensación se suma a un episodio previo registrado a fines de junio de 2026, cuando tuvo que pausar una presentación en Minnesota por mareos en el escenario.
Actualmente, permanece bajo observación médica para evaluar su evolución física y determinar el impacto en las próximas fechas de su gira.
El posteo de Fefe Bongiorno sobre la salud de Lionel Richie
Aunque la información está siendo actualizada hora tras hora, todo parece indicar que el artista pueda ser dado de alta durante esta semana.
Alarma en la música a nivel mundial: cómo fue el momento que derivó en la internación de Lionel Richie
Durante el cierre de su concierto del sábado en el anfiteatro The Muny, los asistentes notaron que el cantante mostraba signos visibles de fatiga. Para poder interpretar el tema final, Richie le pidió a su equipo que le llevara una silla para cantar sentado.
Debido a esto, fue el propio artista quien decidió acudir al centro médico para realizarse estudios. Tras ello, el equipo médico accionó en base a un primer diagnóstico de un cuadro de deshidratación leve y ordenó su ingreso a terapia intensiva como medida preventiva.
Cabe señalar que el entorno del músico ha transmitido tranquilidad al público, remarcando que el ingreso responde a una precaución por su edad y la exigencia física de la gira.
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