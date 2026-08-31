Alarma en el mundo de la música: Lionel Richie está internado en terapia intensiva

Debido a esto, fue el propio artista quien decidió acudir al centro médico para realizarse estudios. Tras ello, el equipo médico accionó en base a un primer diagnóstico de un cuadro de deshidratación leve y ordenó su ingreso a terapia intensiva como medida preventiva.

Cabe señalar que el entorno del músico ha transmitido tranquilidad al público, remarcando que el ingreso responde a una precaución por su edad y la exigencia física de la gira.