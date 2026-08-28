Tiene 40 años y dejó de trabajar para seguir a BTS por el mundo tras un plan de inversión y ahorro

Un cambio de vida hacia el retiro anticipado

Durante el primer año de su jubilación, Bernadette aprendió a priorizar su calidad de vida y cuestionarse qué tipo de experiencias quería tener. A finales de 2025, ella y su esposo se mudaron de Carolina del Norte a un departamento de dos habitaciones en Las Vegas. Aunque bromean con que lo hicieron "por BTS", la decisión se basó en el estilo de vida que buscaban: fácil acceso a conciertos, entretenimiento y un aeropuerto internacional que facilita sus constantes viajes.

Redefiniendo el éxito y las inversiones

La transición de una vida laboral activa a la independencia absoluta puede ser desorientadora, ya que muchas personas no saben qué hacer con su tiempo una vez que dejan sus rutinas profesionales. Para Bernadette, seguir a la agrupación surcoreana le brindó la estructura necesaria para no perder el rumbo. Los viajes, la planificación y los encuentros con otros fanáticos le dieron un claro propósito a sus días de descanso.

"El retiro me obligó a hacerme una pregunta diferente: ¿Quién soy cuando no estoy tratando de lograr lo siguiente?", reflexiona la autora. Siguiendo la exitosa gira musical conoció amigos de más de 20 países y comprendió el valor profundo del descanso y las relaciones humanas. "Pasé años aprendiendo a ahorrar, invertir y crear riqueza. Ahora estoy aprendiendo a usar esa riqueza para construir una vida", concluye.