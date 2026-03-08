La esposa de Sergio Lapegüe expresó su emoción por el embarazo de Mica Lapegüe: "Somos felices"

Durante su relato explicó que todo ocurrió poco tiempo después de tomar una decisión personal. Según contó, había dejado de tomar anticonceptivos porque ya estaba "cansada" y que "tres días después" se enteró de que estaba embarazada.

Para compartir la noticia con sus padres, la actriz eligió una forma muy especial. Durante un viaje a Brasil les llevó algunos regalos: a su madre un CD del grupo Los Abuelos de la Nada y a su padre una botella de vino llamada El Abuelo.

Fue en ese momento cuando el periodista descubrió la sorpresa. "Cuándo papá abrió el vino se dio cuenta. Era lo que más quería en la vida", recordó.

Finalmente, también adelantó cuáles son algunos de los nombres que están considerando para el bebé: "Son tentativos. De nenes Dante. De nena Emma".