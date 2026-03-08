La esposa de Sergio Lapegüe expresó su emoción por el embarazo de Mica Lapegüe: "Somos felices"
Bochi expresó su enorme entusiasmo ante la llegada de su primer nieto. Enterate cómo viven este especial momento como familia.
La familia de Sergio Lapegüe atraviesa un momento muy especial luego de que se confirmara que su hija, Micaela Lapegüe, está esperando su primer hijo junto a Tomás Bartolomé. La noticia despertó una enorme alegría en el entorno más cercano de la pareja, ya que tanto el periodista como su esposa se preparan para vivir por primera vez la experiencia de convertirse en abuelos.
Tras conocerse la novedad, el conductor no ocultó su felicidad y dejó un mensaje en las redes sociales donde se realizó el anuncio. Allí escribió: "Amo a los tres. Soy el hombre más feliz", reflejando la emoción que atraviesa a la familia.
Por su parte, su pareja, conocida como Bochi, también decidió compartir el momento con sus seguidores. En su cuenta de Instagram publicó una imagen familiar acompañada por la frase "vamos a ser abuelos", celebrando públicamente la llegada del nuevo integrante.
Además, acompañó la foto con un extenso mensaje en el que expresó sus sentimientos: "Este día recibíamos esta hermosa noticia que ahora podemos compartir vamos a ser abuelos con Sergio Lapegüe, Mica Lapegüe y Tomi Bartolomé están esperando un bebé, inmensamente felices. Son muchísimas emociones. El corazón se agranda de una manera que no conocíamos. Parece ayer cuando teníamos en brazos a Mica y ahora nos da esta alegría tan enorme. Somos felices. Y lo queríamos compartir con todos ustedes que siempre son tan generoso con nosotros".
La particular forma en que Sergio Lapegüe se enteró del embarazo
Mientras la familia comenzaba a compartir la noticia, Ángel de Brito también reveló detalles del embarazo en el programa LAM, luego de que la propia futura mamá se comunicara con él para contarle la novedad.
Durante su relato explicó que todo ocurrió poco tiempo después de tomar una decisión personal. Según contó, había dejado de tomar anticonceptivos porque ya estaba "cansada" y que "tres días después" se enteró de que estaba embarazada.
Para compartir la noticia con sus padres, la actriz eligió una forma muy especial. Durante un viaje a Brasil les llevó algunos regalos: a su madre un CD del grupo Los Abuelos de la Nada y a su padre una botella de vino llamada El Abuelo.
Fue en ese momento cuando el periodista descubrió la sorpresa. "Cuándo papá abrió el vino se dio cuenta. Era lo que más quería en la vida", recordó.
Finalmente, también adelantó cuáles son algunos de los nombres que están considerando para el bebé: "Son tentativos. De nenes Dante. De nena Emma".
