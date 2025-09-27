Alberto Cormillot relató el susto que vivió por un dolor en el pecho: qué le pasó

El nutricionista reconoció que padece colesterol hereditario desde los 20 años y que, aunque lo controla desde hace décadas, el paso del tiempo genera la acumulación de placas en las arterias. Esa condición fue determinante en este episodio. Su hijo, Adrián Cormillot, acompañó el relato y explicó que esas placas de ateroma son pequeñas formaciones de grasa que pueden desprenderse y obstruir la circulación, generando situaciones de gravedad.

Más allá del susto, el panorama es alentador: ya recibió el alta médica y continúa su recuperación con controles específicos y anticoagulación para garantizar el buen funcionamiento del stent. El propio médico llevó tranquilidad al remarcar que el resto de su corazón se encuentra en óptimas condiciones y que seguirá adelante con cuidados especiales en esta etapa.