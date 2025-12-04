A qué hora dan hoy jueves la gala de MasterChef Celebrity: qué se viene tras la reciente eliminación
El reality culinario de Telefe afrontará un nuevo desafío luego de que Alex Pelao quedara afuera de la competencia. Todos los detalles.
Este jueves se llevará a cabo una nueva emisión de MasterChef Celebrity, el ciclo culinario de Telefe que aún mantiene la nostalgia de la despedida de Alex Pelao, que quedó afuera de la competencia este miércoles, tras una emotiva gala de eliminación.
Con el avance del juego y las personalidades que ya se destacan algunas más que otras, las hornallas vuelven a encenderse y otro desafío pondrá al límite a cada participante.
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este jueves desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
Tras su salida de MasterChef, Alex Pelao abrió su corazón y reveló su lucha con un trastorno alimenticio
Una nueva eliminación tuvo lugar en MasterChef Celebrity (Telefe) en la noche de este miércoles. Y, esta vez, le tocó decir adiós a uno de los participantes más queridos por el público: Alex Pelao, el humorista cordobés que divierte a todos con sus ocurrencias.
"Si hay un repechaje, ahí estaré", prometió el comediante que fue furor en la red social TikTok durante la pandemia de Covid-19, lo que le permitió saltar a la fama y comenzar un camino en los medios. "La verdad estoy muy agradecido", comenzó a decir, para luego emocionarse.
"Me cuesta mucho bajar de cáscara que te vas armando. Más allá de todo lo que es el programa en sí, es hermoso el vínculo también que vas generando con algo tan cercano como la comida y algo con lo que yo tuve mucho conflicto siempre, con trastornos alimenticios y, a partir de estar en esta experiencia, empecé a mejorar un poco el vínculo, a conectarme un poco más con el momento de comer y, simplemente, darle una cuota de valor y, yo por lo menos, lo capitalizo", reveló, emocionando a sus compañeros.
Luego, destacó que el grupo de compañeros "es hermoso" y agradeció a los jurados por "romper sus miedos, animarlos y empujarlos".
