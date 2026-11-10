Radical cambio de look para Lali Espósito: el video que compartió la artista y sorprendió a todos
Lali Espósito mostró un nuevo corte de pelo a sus fans que la hace lucir muy distinta a lo habitual. ¿Se viene un nuevo lanzamiento?
Lali Espósito volvió a encender las redes sociales tras compartir el proceso de una de sus transformaciones estéticas más audaces. La artista dejó atrás su clásica melena larga y se inclinó por un corte estilo pixie superdesmechado con flequillo, ideal para la temporada.
En un divertido video al ritmo de su propio tema "Vivo del Pop", la cantante comenzó mostrando el "antes" luciendo su pelo largo oscuro mientras tomaba mate en la peluquería. Con una simple transición al tapar la cámara con la mano, la intérprete reveló su renovada imagen: un corte corto, fresco y de marcada impronta rocker, luciendo un top negro y luciendo al máximo su nueva fisonomía.
Los detalles del nuevo look de Lali Espósito
Lali ahora luce un corte pixie desmechado corto, con flequillo abierto y textura natural, aunque mantiene su tono negro azabache clásico. Con la soltura que la caracteriza, la artista posó mientras le realizaban el corte, mostró el peinado desde distintos ángulos y finalizó la secuencia tirando un beso a la cámara.
"Nací sin pedirlo, entiendan, es una vocación", reza la letra del tema que acompaña el clip, dejando en claro que cada renovación visual forma parte del constante reinvento performático de la reina del pop argentino, especialmente ahora, luego de que pasó por el altar con Pedro Rosemblat y su vida atraviesa algunos significativos cambios.
El cambio provocó una catarata inmediata de comentarios en las redes sociales, donde fanáticos y colegas celebraron la audacia del corte, remarcando que se trata de una tendencia en auge y reafirmando su estatus de ícono de moda.
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