Radical cambio de look para Lali Espósito: el video que compartió la artista y sorprendió a todos

En un divertido video al ritmo de su propio tema "Vivo del Pop", la cantante comenzó mostrando el "antes" luciendo su pelo largo oscuro mientras tomaba mate en la peluquería. Con una simple transición al tapar la cámara con la mano, la intérprete reveló su renovada imagen: un corte corto, fresco y de marcada impronta rocker, luciendo un top negro y luciendo al máximo su nueva fisonomía.