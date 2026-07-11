Alejandra Maglietti sorprendió al recordar sus experiencias amorosas: "Me metieron bastante los cuernos"

Lejos de intentar recomponer la relación, aseguró que siempre tomó la misma decisión una vez que comprobó una infidelidad. “Chau. Por más que me doliera o que sufriera lo que fuera”, expresó. Cuando Nazarena Vélez quiso saber si había enfrentado a la persona involucrada, Maglietti respondió sin dudar: “Claro, obvio. Sí, sí, sí, o sea, horrible”.

La modelo dejó en claro que nunca contempló dar una segunda oportunidad en ese tipo de situaciones. Aunque reconoció que cada ruptura fue dolorosa, sostuvo que jamás dudó sobre cuál era el camino a seguir después de descubrir una traición.

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Las confesiones sobre su pasado amoroso tienen antecedentes

Las confesiones sobre su pasado amoroso tienen antecedentes. En 2021, durante una entrevista en Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad), Maglietti ya había revelado que “pasé un montón de veces el dolor de la infidelidad” y relató una de las historias más llamativas que le tocó vivir.

En aquella oportunidad, recordó que fue el encargado de su edificio quien, tiempo después de la separación, la contactó para mostrarle las imágenes registradas por las cámaras de seguridad. En los videos aparecía su entonces pareja junto a otra mujer, quien, según le habían dicho, era simplemente una compañera de trabajo.

“Supuestamente eran compañeros”, contó.

Pese al dolor que le provocó descubrir la traición, la modelo explicó que nunca responsabilizó a la tercera persona. “El que rompió el compromiso fue él. Ella no tiene nada que ver”, sostuvo, dejando en claro que, para ella, quien debe responder por una infidelidad es quien asumió el compromiso dentro de la relación.

Aquellas declaraciones surgieron en medio de la repercusión por el escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez. Luego de opinar sobre el caso, Maglietti fue cuestionada por Wanda en redes sociales, tras asegurar que exponer públicamente a otra mujer “atrasa 100 años”.

En ese mismo contexto también se refirió al descargo que había publicado la China Suárez y expresó: “Me hubiera gustado que le pidiera disculpas a Wanda, que es algo que le faltó a la carta”, aunque volvió a remarcar que la responsabilidad de una infidelidad recae sobre quien mantiene el vínculo de pareja.

La anécdota con su abuela que también contó en Storytime

Las confesiones personales de Maglietti en Storytime ya habían dado que hablar meses atrás. En una emisión anterior del programa, recordó la inesperada reacción que tuvo su abuela cuando se enteró de que había realizado una producción para la revista Playboy.

“Cayó indignada a mi casa a exorcizar diciendo que había entrado el maligno a nuestra familia”, recordó entre risas.

Según explicó, la propuesta de posar para la publicación llegó al mismo tiempo que la posibilidad de ingresar a Gran Hermano 2007. Finalmente, fue su padre quien la convenció de aceptar la producción fotográfica al considerar que era “el mal menor”.

Durante un tiempo la familia logró mantener la noticia lejos de su abuela, pero cuando la revista comenzó a circular en Formosa todo cambió. Los ejemplares se agotaron rápidamente y, poco después, la mujer apareció en su casa con agua bendita para realizar un ritual que, según recordó la modelo, terminó siendo “un quilombo de novela”.