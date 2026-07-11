La drástica decisión que tomó la influencer Geraldine Mayer tras ser denunciada por su propio hijo
El video de Tomás Capaldi sorprendió a todos en redes sociales: el hijo mayor de la influencer la expuso revelando una infancia llena de maltratos.
En las últimas horas, la influencer Geraldine Mayer quedó en el ojo de la tormenta luego de que su propio hijo, Tomás Capaldi, realizara un feroz descargo en redes sociales, donde asegura que tuvo una infancia llena de maltratos por parte de su mamá y papá, al mismo tiempo que reveló que la vida "perfecta" era una completa mentira.
Como era de esperarse, la viralización del video de su hijo de 20 años obligó a la mujer a romper el silencio para asegurar que "no es así como él dice". En el programa LAM (América), la periodista Pilar Smith aportó detalles tras hablar directamente con ella: "Fui amiga de ella cuando éramos chicas. La llamé y está destrozada; vive en Miami", relató.
Smith añadió que la madre desmiente por completo la versión del joven: "Está mal, dice que son mentiras y me lo negó todo. Me dijo: 'Más adelante te voy a contar, pero no es así como él lo dice'". Finalmente, la comunicadora sembró dudas sobre la situación actual del joven: "Este chico vivía con ella en Miami y ahora se vino a Argentina, raro, a estudiar y a vivir con la abuela. Es una historia muy triste, veremos cómo sigue".
La decisión que tomó la influencer Geraldine Mayer tras la denuncia de su hijo
En medio del escándalo que dañó gravemente su imagen y dejó expuesto el lado más oscuro de su rol materno, la mujer tomó una decisión drástica. En un movimiento tajante que refleja cómo la situación se le fue de las manos, optó por cerrar sus perfiles públicos y poner sus cuentas de redes sociales en privado.
Ahora, su Instagram muestra el clásico candado, confirmando su intención de refugiarse del colapso mediático. De la noche a la mañana, el universo digital que Geraldine construyó con miles de seguidores —cifra que ya iba en descenso— terminó por desmoronarse.
Con esta medida buscó poner un freno urgente para evitar que sus publicaciones continuaran llenándose de críticas vinculadas a las delicadas confesiones de su hijo Tomás.
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