La drástica decisión que tomó la influencer Geraldine Mayer tras ser denunciada por su propio hijo

Smith añadió que la madre desmiente por completo la versión del joven: "Está mal, dice que son mentiras y me lo negó todo. Me dijo: 'Más adelante te voy a contar, pero no es así como él lo dice'". Finalmente, la comunicadora sembró dudas sobre la situación actual del joven: "Este chico vivía con ella en Miami y ahora se vino a Argentina, raro, a estudiar y a vivir con la abuela. Es una historia muy triste, veremos cómo sigue".