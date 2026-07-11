La nueva deuda que complica a Mauro Icardi: ahora, con el fisco francés
El delantero quedó nuevamente en el centro de la escena por un presunto reclamo económico del fisco francés, en medio de otros episodios judiciales y patrimoniales que lo tienen bajo la lupa.
Mauro Icardi vuelve a quedar envuelto en un entramado económico que amenaza con transformarse en otro capítulo de sus turbulencias extrafutbolísticas. Ahora, el delantero del Galatasaray enfrenta un nuevo reclamo que llegaría desde Francia, vinculado a su etapa como jugador del Paris Saint-Germain.
Según trascendió, el fisco francés tendría bajo análisis una deuda impositiva que correspondería al período en el que el atacante residió en el país y percibió ingresos como una de las figuras del conjunto parisino. El reclamo se suma a una serie de situaciones financieras que en los últimos meses pusieron al futbolista en el centro de la conversación.
El nuevo episodio aparece en un contexto particularmente sensible para Icardi, que viene atravesando una etapa marcada por disputas judiciales, movimientos patrimoniales y conflictos vinculados a su vida personal. Una suerte de laberinto crematístico que vuelve a instalar su nombre lejos de las canchas.
Tiempo atrás, el delantero también había quedado involucrado en una controversia por la deuda alimentaria con Wanda Nara. En ese expediente se había establecido un reclamo económico por cuotas adeudadas, con una cifra que incluía pagos mensuales pendientes, intereses y costas judiciales. Finalmente, trascendió que Icardi habría regularizado esa situación.
Ahora, la presunta deuda con la administración tributaria francesa abre un nuevo interrogante sobre el patrimonio del futbolista, que durante su paso por Europa construyó una importante estructura económica a partir de contratos millonarios, premios y acuerdos comerciales.
El caso vuelve a poner bajo la lupa la administración financiera de los futbolistas de elite, donde grandes ingresos conviven con obligaciones fiscales complejas en distintos países. En el universo de las estrellas internacionales, las cuestiones tributarias suelen convertirse en un verdadero galimatías burocrático, especialmente cuando existen residencias, contratos y bienes distribuidos en diferentes jurisdicciones.
Por el momento, Icardi no realizó una declaración pública sobre este nuevo reclamo. Mientras tanto, el delantero intenta mantener el foco en su recuperación deportiva y en su presente profesional, aunque nuevamente su nombre quedó asociado a una disputa que trasciende el terreno de juego.
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