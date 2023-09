Alejandra Maglietti podría haber sido otra víctima de Aníbal Lotocki: la historia

Según contó la panelista de Bendita a minutouno.com, su novio era “amigo de la mujer de Aníbal Lotocki, quien le sugería que la convenciera de que acceda a una cirugía con Aníbal”. De acuerdo a la palabra de la modelo, su pareja de ese entonces, influenciado por la mujer del polémico cirujano, le insistía para que ella se sume a la lista de mujeres operadas por Lotocki, algo que no sucedió dado que ella no lo consideraba necesario.

“La mujer de Aníbal Lotocki le comía la cabeza a mi novio y mi novio lo intentaba hacer conmigo. Hoy pienso ‘menos mal que no me dejé envolver por las inseguridades que me metía’”, indicó la también modelo.

Uno de los rasgos comunes que le tocó vivir a Maglietti con quienes sí lamentablemente cayeron en sus manos es el alto nivel de insistencia para acceder a una cirugía: en este caso, a cargo de la pareja de Lotocki y el entonces novio de Alejandra.