Vicky Xipolitakis, a punto de denunciar a Aníbal Lotocki

Vicky Xipolitakis contó en Cortá por Lozano que se atendió con Aníbal Lotocki en 2014 y jamás se imaginó que la traicionaría, ya que cuando se despertó de la operación se encontró con algo no había solicitado. “Yo no quise denunciar porque no quería que se supiera. Te hace lo que quiere y te pone lo que él quiere”.