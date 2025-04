Alejandro Cipolla sorprendió en vivo a Rosina Beltrán con una particular pregunta

La consulta generó risas y comentarios en el piso. Rosina, que desde su salida del reality viene pisando cada vez más fuerte en los medios, se tapó la cara con ambas manos y reaccionó entre nerviosa y divertida: “¡Ay!”, exclamó, sin responder de manera directa.

Lucas Bertero no tardó en acotar: “¡Noooo! Le está tirando onda. Es un atrevido”, entre risas. Lejos de ofenderse o mostrarse desubicado, Cipolla aclaró con tranquilidad: “No, le pregunto, nada más”, desdramatizando el momento.

El inesperado comentario de Alejandro Cipolla a Rosina Beltrán

Yuyito González también intervino para mantener el tono liviano del programa: “Este es un programa buena onda”, dijo, a lo que Rosina agregó, divertida: “Amor, amor, amor”. “Yo nunca me voy a enojar”, aseguró Cipolla, dejando en claro que se sintió cómodo durante toda su participación.

La conductora, fiel a su estilo, cerró el momento con una frase que alimentó el juego mediático: “Si te ponés de novio, vení con tu novia”. El momento quedó registrado como una perlita del programa, y no tardó en replicarse en redes sociales. Si bien Rosina eligió no contestar directamente, desde hace tiempo se la vincula sentimentalmente con Renato Rossini, otro ex Gran Hermano. Aún así, su actitud en cámara demuestra que sabe cómo moverse en el medio y aprovechar cada situación para afianzarse en el mundo del espectáculo.

Por su parte, Cipolla mostró un costado más relajado y accesible, muy distinto al que suele tener en los estudios donde habla de causas judiciales. En esta ocasión, se permitió distenderse y hasta coquetear con naturalidad, sin perder el respeto ni caer en provocaciones. “¡Es tremendo!”, exclamó finalmente Rosina, cerrando con picardía un intercambio que, si bien inesperado, se dio en tono cordial y dejó una postal divertida del ciclo matutino.