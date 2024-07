El aberrante chiste que hicieron en un programa del canal de Alejandro Fantino

Todo fue en el momento en que se abrió la sesión de mensajes del público y el conductor del programa le dio el pase pero no se esperaban que el mensaje iba a ser el peor: "Hola gente de Neura, les cuento un chiste: Qué es lo malo de que tu sobrina de 3 años tenga cáncer, que no la podés agarrar de los pelos cuando de la c...", lanzó el hombre que llamó.