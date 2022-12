La ex de Fantino explota con promesa del Mundial

“La que se cambió el look y fue rotunda en ese sentido fue Miriam Lanzoni, este es su nuevo look”, contó Juan Etchegoyen quien compartió un audio que le mandó la actriz. “No es un filtro, me teñí el pelo así, como tantos argentinos después del Mundial cumplí mi promesa, y ahora me lo voy a tener que cambiar por la obra de teatro que voy a hacer con Osvaldo Laport y Arnaldo André”, le contó Lanzoni.