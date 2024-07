Revelan detalles de la interna en Neura tras el conflicto entre Alejandro Fantino y Tronco

Luego, agregó: “Tronco tiene el 25% de Neura, Fantino tiene otro 25% y después hay dos socios más que cada uno tienen el 25% restantes. Echaron a la persona que puso el audio ese al aire, perfecto, pero a Tronco no lo podes echar porque es uno de los dueños de la empresa. Y esto que te voy a contar es lo que no se sabía, están pasando cosas con Tronco ahí adentro”.

Qué pasa en Neura tras el conflicto entre Alejandro Fantino y Tronco

“A mi lo que me dicen puertas para adentro que esto del audio no es el único inconveniente que hay con Tronco adentro de Neura, hay otros problemas también. Personas que forman parte del canal que no estarían de acuerdo en la modalidad de trabajo de Tronco y que no es el mejor clima de laburo”, profundizó Etchegoyen dando así más detalles de lo ocurrido.

Al mismo tiempo, Juan contó: “A mi me hablan de un clima de trabajo hostil y de momentos de tensión. Vieron que pasa a veces en el trabajo que al que tenes al lado no te lo fumas y pones la mejor cara posible para convivir pero a la larga se desgasta y algunas de esas personas terminan yéndose”. Por último, el comunicador afirmó: “No es el mejor clima laboral para Tronco, hay empleados que no se bancan trabajar con él. Pregunté por qué y me dicen cosas artísticas que él quiere hacer y que otras personas quieren otra cosa, esto lo sumo a todo lo que viene hablándose después de ese audio que pusieron al aire y que provocó un enorme repudio”.