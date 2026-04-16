"Hoy seguramente...": Nico Luaces contó las novedades de su relación con la morocha de Boca

Para sorpresa de todos en el estudio, el panelista comenzó a leer una larga y comprometedora lista de reconocidas figuras que le dieron follow a la morocha tras la viralización de la entrevista. Entre los nombres más resonantes aparecieron el exjugador Daniel Osvaldo ("Dani Stone"), Nico Barros Schelotto, el periodista Pablo Montagna y el reconocido productor televisivo Chato Prada. Esta última revelación desató las risas de todo el equipo y del propio Lapegüe, quien bromeó para defenderlo: "Capaz que la quiere para América".