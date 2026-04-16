"Hoy seguramente...": Nico Luaces contó las novedades de su relación con la morocha de Boca
El periodista Nico Luaces reveló en televisión que volverá a verse con la morocha hincha de Boca. Enterate qué famosos comenzaron a seguirla.
Tras el divertido coqueteo en las afueras de La Bombonera, Nico Luaces rompió el silencio sobre su vínculo con la joven fanática. Durante el programa "Lape Social Club", el periodista deportivo confesó que la historia no terminó en esa primera nota y adelantó un nuevo encuentro con la protagonista.
El nuevo encuentro y los famosos que la siguen en Instagram
En medio del programa conducido por Sergio Lapegüe, el notero adelantó cómo continuará esta incipiente relación. "Que hoy seguramente nos vamos a ver, hoy a la noche vamos a estar en el canal de streaming los dos juntos charlando", reveló con una sonrisa, confirmando que la joven participará de su propio ciclo digital.
Sin embargo, el relato tomó un divertido y polémico giro cuando uno de los panelistas expuso la inmensa repercusión que tuvo la chica en las redes. Según detallaron en vivo, la fanática de Boca pasó de tener 2.000 a más de 42.900 seguidores en su cuenta de Instagram en cuestión de horas.
IMPORTANTE: Quién es la morocha hincha de Boca que sedujo a un notero de streaming: se llama Daniela Iker y es psicóloga
Para sorpresa de todos en el estudio, el panelista comenzó a leer una larga y comprometedora lista de reconocidas figuras que le dieron follow a la morocha tras la viralización de la entrevista. Entre los nombres más resonantes aparecieron el exjugador Daniel Osvaldo ("Dani Stone"), Nico Barros Schelotto, el periodista Pablo Montagna y el reconocido productor televisivo Chato Prada. Esta última revelación desató las risas de todo el equipo y del propio Lapegüe, quien bromeó para defenderlo: "Capaz que la quiere para América".
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