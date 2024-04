Tras estar en neonatología, el hijo de Alejandro Fantino y Coni Mosqueira fue dado de alta

Y, agregó: "Aunque sabíamos que estaba en las mejores manos. Porque así fue, el amor con que trabajan todas las enfermeras cuidándolos como si fuesen sus hijos, los médicos, las pueris, y todo el equipo de contención de neo. Nos contuvieron, enseñaron, cuidaron y acompañaron a nuestro bebito cada segundo para que hoy este listo para empezar este camino juntos".

Embed - Coni Mosqueira on Instagram: "Todo va a estar bien el cartel que veía cada vez que entraba y me iba de ver a mi Y un día, nos fuimos a casita Los 3 juntitos. Después de 19 largos días, Después de entrar a la clínica con panza y salir con los brazos vacíos, largas noches de angustia, culpa y llanto por dejar tu tesorito cada noche. Aunq sabíamos que estaba en las mejores manos. Porque así fue, el amor con q trabajan todas las enfermeras cuidándolos como si fuesen sus hijos, los médicos, las pueris, y todo el equipo de contención de Neo, nos contuvieron, enseñaron, cuidaron y acompañaron a nuestro bebito cada segundo para que hoy este listo para empezar este camino juntos. Nadie te prepara para esto, para este mundo desconocido ( o por lo menos para mi ) de la Neo. a conectar con tu bebito a través de una incubadora, con mil cables, pantallas y sonidos. A ir al cuarto después del parto y no tener a tu bebito en tus brazos. a que te den el alta, y tampoco poder llevártelo en brazos. A volver a tu casa, con todo preparado para su llegada, pero sin el. Y así largas noches. Y largos días sentados acompañándolo, días buenos, días malos. Días de buenas noticias, y algunas no tantas. De avances, retrocesos, de llantos, angustias y alegrías. Festejando cada pasito que avanzaba. Beltru de mi alma Viniste a enseñarnos el amor, la paciencia, la fe, y a no bajar los brazos. Nuestro guerrerito hermoso, que se bancó todo ! Gracias gracias y más gracias a todo el equipo de Neo. Las enfermeras de Beltru: Caros, Nancy, Walter, Moni, sus médicos Santi, JorgeSu, Grace, Flor. Vane Sabri. Abi. Las pueris que me ayudaron tanto para que Beltru pueda tomar mi leche desde el minuto 1, Anita, Dolo y Vivi. A todos los papis con los que compartimos este tiempo que están pasando por lo mismo, y se contienen unos a otros. sigue en coment …"