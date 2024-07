Tras la fuerte decisión de Alejandro Fantino, Tronco habló del levantamiento de su programa en Neura

En diálogo con Clarín, el periodista se refirió a mi que pasó en su programa y expresó: "Tomo lo que dijo ayer Alejandro, no puede salir eso al aire, cuando bajo y me agarro la cabeza y me muerdo el labio es por lo que pasó y se ve claramente. Yo pensé: 'Lo corta y lo saca', pero no, lo dejó entero".

Por otro lado, Tronco aclaró que su colega no lo echó de Neura: "Fantino no puede echarme porque soy uno de los dueños con el 25%, voy a seguir ahí, pero mi programa ya no lo voy a hacer más".

fantino tronco chiste 1.jpg

"Era un programa que llevaba gente que no tenía lugar en ningún medio, músicos, magos, bandas, artistas, etc., siempre busqué darle dos o tres horas a los artistas que nadie les da pelota", agregó.

Por otro lado, reveló que hará pequeños documentales sobre temas diversos en lugar de su programa, Neura Delayed Knight: "El primero se llama Viejos y son cuatro historias de jubilados, un inmigrante que vino con 12 años al país y trabajó toda su vida; una señora a quien la familia la abandonó; y un señor que era millonario tuvo una enfermedad y quedó con secuelas graves y sus allegados lo dejaron en la calle".

"Ya hace un tiempo los estoy armando, los produzco y dirijo íntegramente, la idea era sacar uno por semana desde mediados de agosto hasta fin de año", cerró contundente.