Alejandro Nones exclusivo en MinutoUno: "Me gusta que mis personajes sean un reto"

Alejandro Nones, mano a mano con minutouno.com

Con una simpatía deslumbrante y una fascinación tan cautivadora por Argentina, Alejandro Nones comenzó hablando de Benjamín, su personaje y lo excepcional que el mismo tiene. "Benjamín es un doctor exitoso, un tipo talentoso, con una vida maravillosa, con una mujer increíble, con unos hijos. Una vida bastante encaminada, es el centro y el eje de esta hermandad de cuatro amigos de toda la vida", empezó diciendo y sumó: "Es el que hizo que, a través de los años, estos amigos se mantengan juntos. Se ven todos los años, se ven toda la vida, se ven todos los domingos, hacen asados juntos".

Y, seguido a esto, explicó qué es lo que sucede en la serie que cambia la vida de estos protagonistas: "De repente uno de los amigos se va a casar por segunda vez, hacen una despedida de soltero y en la despedida de soltero hay un accidente, bueno, pasa algo terrible que les cambia la vida para siempre". En este personaje, tras la interpretación un tanto sumisa de Rodolfo Lazcano en " ¿Quién mató a Sara?", encontró un desafío.

"A mi me gusta siempre que mis personajes sean un reto, que sea diferente también. Yo creo que hay realidades muy humanas que tienen que ver con que a veces el que parece que tiene el poder no lo tiene, a veces el que está al costado tiene más poder", señaló. Además, agregó en su análisis: "Entonces también hay un juego de eso en la vida que me parece interesante de lo actoral".

Por otro lado, Nones en exclusiva con minutouno.com hizo referencia a la importancia de las actrices mujeres en "Pacto de Sangre" y cómo fue llevar adelante una serie con este tipo de historia en el mundo del feminismo actual. "Pues, mira yo creo que algo maravilloso que tiene esta historia es que parece ser la historia de cuatro amigos, pero están las mujeres de esos cuatro amigos que luego descubrimos y nos damos cuenta del poder que tienen como siempre", manifestó.

entrevista alejandro nones Alejandro Nones con minutouno.com

A esto le agregó: "La mujer es el eje central de nuestras vidas, así que ese poder y ese valor para mí está muy bien retratado en esta historia que siento, al contrario, que es cero machista porque hay un poderío de la mujer que forma parte de nuestras vidas y que es una realidad". Pero, además de lo conceptual sobre la historia y lo que lo llevó a estar en esta serie, Alejandro Nones mencionó qué fue lo más divertido y lo más difícil de hacer esta serie.

"Bueno, creo que como actor siempre que tengas buenos compañeros, eso engrandece tu trabajo porque como actor tienes que estar a disposición de tu compañero y creo que la base fundamental de esta historia es la historia, pero luego está este talento increíble que tienen mis compañeros y lo que han logrado", dijo sobre el elenco que lo acompaña. "Para mi tienen una fuerza, una validez maravillosa sin duda".

Asimismo detalló qué fue lo más difícil de todo este trabajo en "Pacto de Sangre". "Lo más difícil yo creo que fue encontrarle energía a Benjamín, me costó, fue complicado entenderlo desde adentro y también físicamente porque tiene una energía diferente a mi", expresó y, también, aseguró que en nada se parecen Alejandro Nones y Benjamín: "No se parece. O sea, bueno, lo interpreto yo y obviamente soy yo, pero desde un lugar diferente. Benjamín analiza, escucha, digiere, mastica y luego habla y eso no lo tengo yo", fueron sus palabras exactas.

¿Qué dijo Alejandro Nones de "La Piloto"?

Pero, más allá de hablar de "Pacto de Sangre" y su reciente estreno, Alejandro habló de "La Piloto", una posible temporada tres y un spin off de los hermanos Lucio. "A mi me encantaría, de hecho, se habló durante mucho tiempo hacer un spin off de los hermanos Lucio como qué pasó antes, cómo llegaron a ser lo que eran, pero bueno, nunca se llevó adelante, pero espero que si", expresó asegurando su deseo de volver a interpretar a Óscar.

la piloto

Sinopsis y tráiler de "Pacto de Sangre", la serie de VIX:

La trama gira en torno a un grupo de amigos: Benjamín, Marco, Rubén y Gabriel, que acuden a una despedida de soltero, pero la fiesta termina en tragedia, porque una bailarina fallece y ellos deciden ocultar su cadáver; el sentimiento de culpa y miedo los perseguirá y su secreto desencadenará una ola de problemas.

Embed - ViX on Instagram: "Hay pactos que nunca hubiéramos querido hacer, porque tarde o temprano la verdad sale a la luz. ¡Contamos los días para conocer este #PactoDeSangre! Estreno el 10 de noviembre en #ViX." View this post on Instagram A post shared by ViX (@vix)