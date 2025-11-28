Alerta por el estado de salud de Luis Brandoni: cómo está

Durante la jornada del viernes 28, Brandoni continuó bajo observación. Rottemberg, conmovido por la situación y por la larga amistad que los une, decidió sugerirle directamente a las hijas del actor que no se realizaran tampoco las funciones del fin de semana.

La obra tenía previsto cerrar su paso por el teatro Liceo este domingo 30, antes de un breve receso previo a la temporada de verano.

“La salud a sus 85 años es ahora lo prioritario. No siempre el espectáculo debe seguir, como dice esa frase famosa”, remarcó el productor. También se indicó que quienes hayan adquirido entradas podrán gestionar la devolución por los canales habituales.

Soledad Silveyra habló sobre el estado de su compañero

Soledad y Brandoni

Soledad Silveyra, coprotagonista de la obra, expresó su preocupación durante el lanzamiento oficial de la temporada teatral de Mar del Plata 2026:“El domingo, Beto me llama a eso de las tres de la tarde y me dice que no se sentía bien, que tenía la presión alta. Bueno, me comunico con Saula Benavente, su novia, y después me comunico con la producción de la obra”.

La actriz también destacó la entrega profesional de Brandoni incluso en momentos de malestar: “La cuestión es que Beto quería ir al Anchorena para que le den algo para poder hacer las dos funciones del domingo”.