Alerta por el estado de salud de Luis Brandoni: cómo está
Las presentaciones de la obra que el actor comparte con Soledad Silveyra quedaron momentáneamente suspendidas.
Luis Brandoni debió pausar las últimas funciones de “Quién es Quién” debido a un inconveniente de salud que lo afecta en estos días. La novedad se difundió a través de las redes oficiales del productor Carlos Rottemberg.
“Informamos al público que en virtud de la indisposición física que aqueja al Sr. Luis Brandoni, quedan suspendidas las funciones previstas para este fin de semana en la ciudad de Buenos Aires”, anunció Rottemberg desde la cuenta de Multiteatro en la red social X.
Además, se confirmó que la obra retomará su temporada el 2 de enero en Mar del Plata.
Qué le ocurrió a Luis Brandoni
En los últimos días, el actor presentó un pico de presión que obligó a cancelar las funciones del domingo. A partir de ese episodio comenzó a realizarse distintos estudios médicos —que hasta el momento no arrojaron resultados de gravedad—, aunque el malestar persistió y terminó derivando en la suspensión de las presentaciones del miércoles y del jueves.
Durante la jornada del viernes 28, Brandoni continuó bajo observación. Rottemberg, conmovido por la situación y por la larga amistad que los une, decidió sugerirle directamente a las hijas del actor que no se realizaran tampoco las funciones del fin de semana.
La obra tenía previsto cerrar su paso por el teatro Liceo este domingo 30, antes de un breve receso previo a la temporada de verano.
“La salud a sus 85 años es ahora lo prioritario. No siempre el espectáculo debe seguir, como dice esa frase famosa”, remarcó el productor. También se indicó que quienes hayan adquirido entradas podrán gestionar la devolución por los canales habituales.
Soledad Silveyra habló sobre el estado de su compañero
Soledad Silveyra, coprotagonista de la obra, expresó su preocupación durante el lanzamiento oficial de la temporada teatral de Mar del Plata 2026:“El domingo, Beto me llama a eso de las tres de la tarde y me dice que no se sentía bien, que tenía la presión alta. Bueno, me comunico con Saula Benavente, su novia, y después me comunico con la producción de la obra”.
La actriz también destacó la entrega profesional de Brandoni incluso en momentos de malestar: “La cuestión es que Beto quería ir al Anchorena para que le den algo para poder hacer las dos funciones del domingo”.
