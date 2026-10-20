Alerta: qué va a pasar con los shows de BTS en la Argentina
Un conflicto laboral amenaza con complicar el desarrollo de los recitales de la banda BTS en el Estadio Único de La Plata. Qué se sabe hasta ahora.
A pocos días del desembarco de BTS en la Argentina, la organización de los tres esperados recitales en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata quedó envuelta en incertidumbre debido a una disputa laboral que podría derivar, incluso, en la suspensión.
El Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia (SUTCAPRA) se declaró en estado de alerta y advirtió con tomar medidas de fuerza ante las empresas encargadas de la producción de los espectáculos.
El reclamo gremial gira en torno al encuadramiento de los trabajadores y las condiciones salariales ofrecidas para los operativos. Según sostiene el sindicato, el personal contratado para las tareas de control y admisión debe estar bajo el convenio colectivo específico del sector y no dentro del encuadre de la seguridad privada convencional.
¿Se suspenden o reprograman los shows de BTS?
Por el momento, no hay ninguna cancelación ni modificación oficial en el cronograma. La productora organizadora (DF Entertainment) mantiene en pie las tres presentaciones pautadas en el estadio platense en el marco del ARIRANG World Tour:
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Miércoles 21 de octubre
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Viernes 23 de octubre
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Sábado 24 de octubre
Aunque la falta de acuerdo podría generar complicaciones en el ingreso del público y en los controles de los accesos, los conciertos continúan confirmados mientras avanzan las negociaciones. Se recomienda al público estar atento a los canales informativos oficiales ante cualquier actualización sobre los horarios y aperturas de puertas.
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