Conflicto gremial en los shows de BTS en La Plata: cómo pedir un reembolso de entradas

En los casos en que el ticket ya haya sido retirado en formato físico, el titular deberá presentarse en la misma boletería o punto de canje donde realizó el trámite para concretar la devolución del boleto, momento en el cual se gestionará el reintegro al mismo medio de pago original.

Cabe señalar que los plazos de acreditación del dinero varían según la entidad bancaria interviniente y que la plataforma no efectúa devoluciones una vez iniciado el espectáculo.