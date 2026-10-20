Conflicto gremial en los shows de BTS en La Plata: cómo pedir un reembolso de entradas
Los recitales de la banda BTS en el Estado Único de La Plata se encuentran en alerta debido a un conflicto gremial. Qué pasa si se suspenden.
A horas del debut de la banda surcoreana BTS en el Estadio Único Diego Armando Maradona, un conflicto con el gremio SUTCAPRA (Control de Admisión y Permanencia) puso en guardia la organización de los eventos, generando alarma entre los fans.
El sindicato reclama que el personal afectado al control de ingreso de las tres fechas del ARIRANG World Tour sea encuadrado bajo el convenio colectivo de su actividad —y no como seguridad privada— junto con una mejora en las condiciones salariales. De no mediar un acuerdo, advirtieron sobre eventuales protestas.
¿Están confirmados los shows de BTS?
Sí, los recitales no están cancelados. Las tres fechas pautadas para este miércoles 21, viernes 23 y sábado 24 de octubre se mantienen vigentes según lo programado. Mientras continúan las conversaciones entre las partes para destrabar el conflicto, la atención está puesta en garantizar un ingreso ágil para las más de 150 mil personas que se esperan en la capital bonaerense.
Cómo pedir el reembolso de entradas en caso de que se suspenda el show de BTS
Para gestionar el reembolso de las entradas de BTS dentro de los diez días posteriores a la compra, el titular debe ingresar al centro de ayuda del sitio web de All Access y seleccionar la opción de devolución.
Como requisito obligatorio, se solicita adjuntar una fotografía del DNI para certificar la identidad y una imagen de la tarjeta utilizada en el pago, donde resulten visibles únicamente los primeros seis y los últimos cuatro dígitos del plástico.
En los casos en que el ticket ya haya sido retirado en formato físico, el titular deberá presentarse en la misma boletería o punto de canje donde realizó el trámite para concretar la devolución del boleto, momento en el cual se gestionará el reintegro al mismo medio de pago original.
Cabe señalar que los plazos de acreditación del dinero varían según la entidad bancaria interviniente y que la plataforma no efectúa devoluciones una vez iniciado el espectáculo.
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