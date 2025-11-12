Se liberaron nuevas entradas para el show de Oasis en Argentina: cómo conseguirlas
La banda que marcó a una generación regresa al país con dos noches agotadas en el Monumental. Cómo acceder a los últimos tickets disponibles.
A menos de una semana del regreso más esperado del año, se confirmaron nuevas entradas disponibles para los conciertos de Oasis en Buenos Aires. Después de 16 años de ausencia y tras su recordada separación en 2009, los hermanos Noel y Liam Gallagher vuelven a compartir escenario en el marco de su tour de reunión mundial, con dos shows consecutivos en el Estadio River Plate los días 15 y 16 de noviembre de 2025.
Los tickets habilitados corresponden a sectores previamente bloqueados por cuestiones técnicas o de visibilidad, y se suman a las miles de localidades agotadas en tiempo récord durante la preventa inicial. Según confirmó la productora DF Entertainment, encargada de traer a la legendaria banda británica, las nuevas ubicaciones pueden adquirirse exclusivamente a través de la web oficial allaccess.com.ar
El regreso de Oasis forma parte de una gira internacional que ya agotó estadios en Reino Unido, Europa y Estados Unidos, en lo que representa uno de los eventos más importantes del calendario musical de 2025. La expectativa en Argentina es enorme: el último paso de la banda por el país fue en marzo de 2009, también en River, pocos meses antes del conflicto entre los hermanos que derivó en la disolución del grupo.
Precios actualizados y sectores disponibles:
Visión restringida: $287.000 (precio final)
Platea Alta San Martín y Belgrano: $276.000 (precio final)
Platea Sívori Media: $281.750 (precio final)
El tour de reunión promete un recorrido por los clásicos de su carrera —desde Wonderwall y Don’t Look Back in Anger hasta Live Forever— junto a algunas rarezas de los primeros discos. Todo indica que las noches en River serán una cita histórica para los fanáticos locales, que llevan más de una década esperando ver nuevamente juntos a los Gallagher sobre el mismo escenario.
