Se liberaron nuevas entradas para el show de Oasis en Argentina: cómo conseguirlas

El regreso de Oasis forma parte de una gira internacional que ya agotó estadios en Reino Unido, Europa y Estados Unidos, en lo que representa uno de los eventos más importantes del calendario musical de 2025. La expectativa en Argentina es enorme: el último paso de la banda por el país fue en marzo de 2009, también en River, pocos meses antes del conflicto entre los hermanos que derivó en la disolución del grupo.