Alex Caniggia, desagradable: el video viral donde asegura que "el que tiene plata, hace lo que quiere"

Y reiteró: "Porque el que tiene plata, hace lo que quiere", mientras arrojaba al aire un sinfín de billetes. "¿Quéres pesos? Hay pesos. ¿Querés dólares? Hay dólares, hay todo", grita a la pantalla del móvil que lo está filmando.

"Me gusta que me critiquen, ¿sabés por qué? Porque eso significa que su miserable vida no vale nada. Ustedes quieren tener lo que yo tengo, claramente, porque el que tiene plata, hace lo que quiere", continuó repitiendo.

Luego, mostró dos teléfonos IPhone de última generación y aseguró que son "para cerrar los negocios millonarios". Y siguió: "¿Cuántos miles de dólares pensás que hay acá? Esto, mirá, es tu sueldo del mes...", indica a cámara, mostrando un celular de la marca ya mencionada.

También mostró una riñonera de 1.300 dólares y "gafas top". Además, expuso una MacBook M3, de 2.000 dólares, y el traje que llevaba puesto, que asegura que cuesta "arriba de 6.000 euros".

Finalmente, cerró con un lamentable mensaje: "¿Vos usás Android, pedazo de pobre? ¿Teléfono de plástico usás? ¿Con funda?", mientras se reía.

Conocido fundamentalmente por los conflictos con sus padres y por haber conducido un programa de streaming con Furia Scaglione, Alex Caniggia deja claro una vez más que no tiene mucho más que ofrecerle al medio artístico.