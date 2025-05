Alex Caniggia rompió el silencio tras su separación de Melody Luz: qué dijo

“La separación me hizo bien, ojo. La soltería me refrescó”, expresó con total sinceridad y ese estilo frontal que lo caracteriza, dejando en claro que hoy por hoy no tiene intenciones de rearmar su vida sentimental. “Déjenme un poco la soltería, que la estoy pasando bien”, agregó, dando a entender que el foco está puesto en sí mismo y en disfrutar esta etapa de libertad sin presiones.