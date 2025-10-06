Guerra en Los Palmeras: la fuerte decisión de Cacho Deicas contra Marcos Camino
Los integrantes de la mítica banda tropical siguen enfrentados y parece que la guerra no tiene final. Conocé la nueva decisión que tomó el cantante.
A pesar de que Rubén "Cacho" Deicas anunció recientemente su regreso a los escenarios con una carrera solista y nuevos músicos, el conflicto con Los Palmeras parece estar lejos de finalizar. Recientes revelaciones en el programa Secretos Verdaderos indicaron que el cantante habría tomado acciones legales directas contra su excompañero, Marcos Camino.
El quiebre entre el excantante y el líder del grupo tropical se hizo público meses atrás, y ahora, la situación escaló al plano legal. En el ciclo de América TV, se aseguró que la familia de Deicas, con su consentimiento, habría tomado la drástica decisión de impedir que Marcos Camino continúe refiriéndose a él en entrevistas o durante sus shows.
Fue la panelista Cora de Barbieri quien reveló la situación al aire sobre Cacho Deicas y Marcos Camino: "La familia de Deicas quiere que Marcos Camino no se refiera más a Cacho... Si vas revisando las últimas entrevistas que hizo Marcos Camino, habló lo justo y necesario". La periodista afirmó que esta acción ya está en curso: "Esto está re contra confirmado, la familia de Cacho Deicas y Cacho Deicas le habrían puesto un bozal legal para que no haya inconvenientes".
El origen del conflicto se remonta a meses atrás, cuando Cacho Deicas reconoció públicamente los "serios problemas internos" de Los Palmeras y acusó a Marcos Camino de impedir su regreso al grupo. Ante el video de Cacho Deicas, la cuenta oficial de Los Palmeras en Instagram publicó un comunicado oficial para aclarar la situación, exponiendo la cronología de los hechos desde la perspectiva de la banda.
El comunicado señaló que, tras intentar sin éxito contactar personalmente a Deicas, recibieron una carta documento: "Luego de intentar por todos los medios y personas posibles tener un contacto personal con el Sr. Rubén Deicas, a los fines de saber su evolución por el desafortunado tema de salud que le tocó vivir, sorpresivamente recibimos de su parte, en fecha 22 de mayo del 2025, una carta documento donde describía su delicado estado de salud y sus impedimentos".
Basándose en esa misiva, la banda explicó que el estado de salud de su vocalista fue la causa de la disolución de la sociedad. "A partir de ello, se le hizo saber entonces que, por su estado de salud, la sociedad que conformamos entró en una de las causales establecidas en la norma para proceder a su DISOLUCIÓN, ya que no puede desarrollar la actividad que constituye su objeto, que es fundamentalmente la actuación en eventos artísticos y musicales, tanto en el país como en el extranjero, y la producción y comercialización de fonogramas", explicaron desde Los Palmeras.
