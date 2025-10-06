Guerra en Los Palmeras: la fuerte decisión de Cacho Deicas contra Marcos Camino

El comunicado señaló que, tras intentar sin éxito contactar personalmente a Deicas, recibieron una carta documento: "Luego de intentar por todos los medios y personas posibles tener un contacto personal con el Sr. Rubén Deicas, a los fines de saber su evolución por el desafortunado tema de salud que le tocó vivir, sorpresivamente recibimos de su parte, en fecha 22 de mayo del 2025, una carta documento donde describía su delicado estado de salud y sus impedimentos".

Basándose en esa misiva, la banda explicó que el estado de salud de su vocalista fue la causa de la disolución de la sociedad. "A partir de ello, se le hizo saber entonces que, por su estado de salud, la sociedad que conformamos entró en una de las causales establecidas en la norma para proceder a su DISOLUCIÓN, ya que no puede desarrollar la actividad que constituye su objeto, que es fundamentalmente la actuación en eventos artísticos y musicales, tanto en el país como en el extranjero, y la producción y comercialización de fonogramas", explicaron desde Los Palmeras.