Osqui Guzmán contó cómo fue el ataque racista de una policía de la Ciudad: "No podía dormir"
Días atrás, el reconocido actor sorprendió con un video en el que contó que fue víctima de discriminación por parte de una oficial en el subte porteño.
El actor Osqui Guzmán denunció públicamente que días atrás fue víctima de discriminación y exceso de fuerza por parte de una oficial de la Policía de la Ciudad que lo interceptó en el subte para pedirle el documento y lo acusó de ser "punga". La agente golpeó al intérprete al menos dos veces, para horror de varios testigos que intentaron rescatarlo.
Lo más raro fue la explicación de la oficial sobre el ataque, que ocurrió el miércoles pasado, cerca de las 18.30, cuando Guzmán bajó a una de las estaciones del subte mientras hablaba por celular y antes de que pudiera subir a la formación fue interceptado por una oficial de la Policía de la Ciudad que le pidió su documentación.
"Una mujer policía me pidió el DNI. Corté con Leti y me lo volvió a pedir de malas formas. Saqué el documento y se lo mostré", relató este lunes el actor en una comunicación con el programa "Puro show" (El Trece).
"No podía dormir, de repente me despertaba y me ponía a llorar. Entonces decidí hacer el video. Entendí que no podía dormir porque tenía que visibilizar algo que estaba ocurriendo, que a mí me ocurría en particular hace muchos años pero que esta vez había llegado a un límite. Entendí que si a mí me pasa, y a mí me conocen, pasa 10 veces más atrás mío a gente que nadie la conoce", explicó el actor sobre el video que compartió a través de sus redes sociales.
La oficial de la Policía de la Ciudad le pegó al menos dos veces al actor. "Primero me pidió que me calle la boca y yo le dije que no, y me pegó. Me dolía toda la cara después, me decía el médico que pasan muchos nervios por ahí y es eso, es inflamación", señaló.
El móvil de la agresión podría estar anclado en el racismo o la xenofobia, pero estamos en el siglo XXI, así que el actor se enteró de un giro inesperado: "Me acusó de peruano, de que estuve en la cárcel. Me dijo que el algoritmo me reconoció... ¿en qué planeta estamos viviendo? ¿Qué eso?".
"Se acercó un montón de gente diciendo 'el chico es actor'. La señora, yo me enteré después porque me escribieron por las redes para decirme 'vi la violencia policial, pero nos echó. Queríamos explicarle y nos echó. No nos dejó hablar'. Después se ve que recibió finalmente (la información de) quién era yo, y me pidió hablar a solas y me dijo 'te pido disculpas, no sabía quién eras vos'. Acepté las disculpas, pero le dije que no importa quién soy, soy un ciudadano, me tenés que respetar. Lo que hiciste es incorrecto", expresó el actor.
"No te voy a denunciar porque sos una trabajadora como lo soy yo, podés haber tenido un mal día de trabajo", le dijo Guzmán a la policía, y luego ante las cámaras de televisión repitió: "No la denuncié, realmente, y no lo voy a hacer. Porque tengo todas las pruebas, y tengo todos los testigos, le puedo arruinar la vida. Era una piba. Prefiero apelar a la piedad y que aprenda ella y aprendamos todos que nos tenemos que respetar".
