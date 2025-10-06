Osqui Guzmán contó cómo fue el ataque racista de una policía de la Ciudad: "No podía dormir"

La oficial de la Policía de la Ciudad le pegó al menos dos veces al actor. "Primero me pidió que me calle la boca y yo le dije que no, y me pegó. Me dolía toda la cara después, me decía el médico que pasan muchos nervios por ahí y es eso, es inflamación", señaló.

El móvil de la agresión podría estar anclado en el racismo o la xenofobia, pero estamos en el siglo XXI, así que el actor se enteró de un giro inesperado: "Me acusó de peruano, de que estuve en la cárcel. Me dijo que el algoritmo me reconoció... ¿en qué planeta estamos viviendo? ¿Qué eso?".

"Se acercó un montón de gente diciendo 'el chico es actor'. La señora, yo me enteré después porque me escribieron por las redes para decirme 'vi la violencia policial, pero nos echó. Queríamos explicarle y nos echó. No nos dejó hablar'. Después se ve que recibió finalmente (la información de) quién era yo, y me pidió hablar a solas y me dijo 'te pido disculpas, no sabía quién eras vos'. Acepté las disculpas, pero le dije que no importa quién soy, soy un ciudadano, me tenés que respetar. Lo que hiciste es incorrecto", expresó el actor.

"No te voy a denunciar porque sos una trabajadora como lo soy yo, podés haber tenido un mal día de trabajo", le dijo Guzmán a la policía, y luego ante las cámaras de televisión repitió: "No la denuncié, realmente, y no lo voy a hacer. Porque tengo todas las pruebas, y tengo todos los testigos, le puedo arruinar la vida. Era una piba. Prefiero apelar a la piedad y que aprenda ella y aprendamos todos que nos tenemos que respetar".