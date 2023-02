Alex Caniggia amenazó a Ángel de Brito

El hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis mantiene una enfrentamiento con el conductor de LAM por la cobertura que realizó del embarazo de su novia, Melody Luz. “Ángel de Brito es un botón. No sabe hacer otra cosa que no sea hablar de chimento, nada más. Solo eso. Es un trabajo de mierda. Lo odio al gnomo ese, al enano”, polemizó.

En este contexto, Alex se refirió a la actitud de Estefi Berardi, que no gana para disgustos: “La verdad es que todo esto a mí me pareció muy mala leche. ¿Meterse con una mujer embarazada? ¿Te parece? No da. Me parece de muy mal gusto contar que está embarazada, no está bueno, no está bien".

"Fue una amenaza. No sabía ni nuestra familia. Insisto, es mala leche. Aparte, el otro día leí que 'Huecardi' ya había hecho esto mismo a otra chica. ‘Si vos no contestás, lo cuento a la prensa’. Y eso hizo, lo contó. Ahora tiene el culo sucio”, contó.