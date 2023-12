El descargo de Alex Caniggia contra Gran Hermano España: "Está destruido"

Embed - Alexander Caniggia on Instagram: "ME CHUPA UN QUIEN GANE @ghoficial @telecincoes PORQUE EL UNICO GANADOR DE GUADALIX DE GH VIP 8 SOY YO EL QUE GANE AHORA ES POR DESCARTE SALUDOS GENTE LOS AMO ESPAÑA EL MANDI ESTA CON EL PUEBLO Y EL PUEBLO ESTA CON EL MANDI." View this post on Instagram A post shared by Alexander Caniggia (@alexcaniggia)

En el video que grabo, expresó: “Declaraciones sobre Gran Hermano, la verdad el ganador va a ganar por descarte, lo que están escuchando. El único ganador de esa casa soy yo, yo soy el ganador y el que gane la verdad me chup… un huevo”.

La expulsión de Alex fue polémica, y causó opiniones encontradas dentro de los fanáticos del reality: "Yo los entiendo, pero a mí vinieron a tocarme las pelotas. Si me venís a tocar las pelotas, después allá vos que vas a pagar las consecuencias”

Y agregó: “Y me chup… más un huevo ser del equipo naranja o azul porque ya no hay equipo naranja desde que yo, el comandante man, se fue. Se destruyó, está destruido directamente, así que me chup.. un huevo quien gane Gran Hermano, que gane el que el público elija, pero el único ganador de este GH Vip 8, soy yo. Saludos a España, los amo”.