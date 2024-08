Fuerte cruce entre Alex Caniggia y L-Gante: qué pasó

Qué pasó entre Alex Caniggia y L-Gante

La respuesta de L-Gante

L-Gante compartió un video en donde le respondió con tranquilidad a Alex Caniggia ante las críticas que recibió: “¿A quién querés descansar? Si cuando fuiste a Tinelli por primera vez tenías los dientes peor que yo bol…, encima te dejás descansar por un poco de fama”. El cantante posteó también una captura del programa en donde el hijo de Mariana Nannis lo agredió junto a un mensaje que no calmó las aguas: “Si nacer en cuna de oro te convierte en esto, prefiero mil veces nacer pobre”.

Alex Caniggia decidió mostrarse en el balcón de su casa sin remera, con un collar de oro y con un lago artificial de fondo para poder contestarle nuevamente a su enemigo de las redes sociales.

“Hoy me desperté, y como estoy en mi máximo prime voy a ser muy certero. Fama tengo de chico, vos tenés que cantar boludeces y mal entonado. Ladrás, cantás como un perro directamente”, comenzó. “Andás comiendo gatos que te hacen cornudo y te creés vivo. De barrio tenés cero, te falta mundo primate. Ves que te uso, te garch…, cómo, dónde y cuándo quiero”, finalizó.

L-Gante no tardó en contestarle en un video en el que estaba comiendo: “¿Comiste pollo al disco con ravioles alguna vez perro? Yo vengo del barrio y gracias a lo que a mí se me ocurrió ahora vivo así piola, no sé si en el prime, pero algo ganamos”.