Camila Mayan le tiró una fuerte indirecta a Alexis Mac Allister a casi un año de su separación

La parte que eligió Mayán para musicalizar su look fue: "Pensé que podrías ser diferente que el resto, supongo que todos son iguales. Porque escuché que tiene su brazo alrededor de una chica nueva. He estado recogiendo mi corazón, él ha estado recogiéndola".

"Y nunca superé lo que me hiciste pasar, pero es maravilloso ver que nunca te desconcertó, hola, Sr. 'Perfectamente Bien'. ¿Cómo está tu corazón después de romperme el mío? Sr. 'Siempre en el lugar correcto en el momento correcto', cariño", continúa el tema que la joven utilizó para apuntar a quien está felizmente de novio con Ailén Cova, con quien convive en Reino Unido.

Lo que impactó fue el final de la canción, donde deja en evidencia lo roto que le dejó el corazón: "Hola, Sr. 'Casualmente cruel', Sr. 'Todo gira a tu alrededor', he sido la Sra. 'Miseria' desde tu adiós, y usted es el Sr. 'Perfectamente Bien'". De esta manera, Camila dejó en claro que no la ha pasado bien desde que se separaron.

Si bien no se menciona directamente al futbolista, en los comentarios sus seguidoras le hicieron saber que se dieron cuenta de la situación. De hecho, le preguntaron si tenía relación con lo sucedido y Mayan no dudó en retrucar, ya que en en uno de los comentarios le señalaron que la elección no había sido sin querer y pícara respondió: "Fue sin querer queriendo".

