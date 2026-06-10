Camila Mayan lanzó una picante parodia inspirada en Shakira: ¿palito para su exsuegra y Alexis Mac Allister?
La influencer protagonizó un videoclip para Luzu TV en el que abordó las críticas que recibe, recordó su etapa en Inglaterra y dejó algunas frases llamativas.
En las últimas horas, Camila Mayan volvió a captar la atención de las redes sociales tras participar de una original producción para Patria y Familia, el programa de Luzu TV del que forma parte, y dio de qué hablar con el contenido.
La influencer se sumó a una propuesta que tomó como referencia la histórica sesión de Shakira junto a Bizarrap y se animó a interpretar una versión propia cargada de ironías, reflexiones personales y mensajes dirigidos a quienes suelen cuestionarla.
Antes de mostrar el resultado al aire, Mayan se mostró entusiasmada con el proyecto. "Me divertí mucho haciéndolo. Estuvo muy buena la creación", expresó.
A lo largo del videoclip, la creadora de contenido adaptó la letra a situaciones que marcaron su vida en los últimos años. "Un cambio de actitud. Un poco ya me cansó que me bardeen, que critiquen como soy. Tantas veces me comí el garrón y ahora ando necesitando sacar mi mejor versión", canta en uno de los pasajes.
La producción también pone el foco en los comentarios negativos que recibe frecuentemente en redes sociales. "Que tengo boca grande y que fea soy, no ven la mínima virtud", dispara en otra de las estrofas.
Sin embargo, uno de los momentos que más repercusión generó entre los usuarios fue una frase que muchos interpretaron como una referencia a su pasado junto a Alexis Mac Allister y a la etapa que vivió en Inglaterra. "No se olviden sé cuánto pesa. Me dejaron de enemiga a la suegra, la prensa en la puerta y la Dyson en venta. Pero Brighton ya no existe, se acabó la aventura; elijo antes mi pollera de bolsa de basura", lanzó, lo que fue rápidamente vinculado a Alexis Mac Allister.
Lejos de quedarse en las indirectas, la influencer también aprovechó el videoclip para reivindicar su presente y responder a las críticas con un mensaje de confianza. "Soy la amiga de las girls, perdón que los ubique", afirma en otro tramo de la canción.
Hacia el final, Mayan remarca el momento profesional que atraviesa y deja una declaración de principios: "Tengo un futuro grande y por todo voy, esa es mi máxima virtud. Un cambio de actitud... Se les terminó el minutito".
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