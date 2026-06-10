Camila Mayan lanzó una picante parodia inspirada en Shakira: ¿palito para su exsuegra y Alexis Mac Allister?

La producción también pone el foco en los comentarios negativos que recibe frecuentemente en redes sociales. "Que tengo boca grande y que fea soy, no ven la mínima virtud", dispara en otra de las estrofas.

Sin embargo, uno de los momentos que más repercusión generó entre los usuarios fue una frase que muchos interpretaron como una referencia a su pasado junto a Alexis Mac Allister y a la etapa que vivió en Inglaterra. "No se olviden sé cuánto pesa. Me dejaron de enemiga a la suegra, la prensa en la puerta y la Dyson en venta. Pero Brighton ya no existe, se acabó la aventura; elijo antes mi pollera de bolsa de basura", lanzó, lo que fue rápidamente vinculado a Alexis Mac Allister.

Lejos de quedarse en las indirectas, la influencer también aprovechó el videoclip para reivindicar su presente y responder a las críticas con un mensaje de confianza. "Soy la amiga de las girls, perdón que los ubique", afirma en otro tramo de la canción.

Hacia el final, Mayan remarca el momento profesional que atraviesa y deja una declaración de principios: "Tengo un futuro grande y por todo voy, esa es mi máxima virtud. Un cambio de actitud... Se les terminó el minutito".