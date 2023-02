El gesto de Alexis Mac Allister en redes que confirma la separación de Camila Mayan

image.png

El número 10 del equipo inglés eliminó de su cuenta oficial de Instagram todas las fotos que tenía con su ahora expareja, aunque dejó algunas que aparece con amigos y familiares. Y también dejó un posteo puntual, justamente con Cova.

El jugador no borró ni archivó una publicación del año 2015 en que le dedicó un cariñoso collage de fotos de ambos en la pileta con la leyenda "te quiero un ppquito" y un emoji con ojos de corazones.

image.png

Algunos usuarios de las redes no lo perdonaron y escribieron cosas como "seguro se comían desde antes, sos de cuarta", "se me cayó un ídolo, hoy estás arriba, pero mañana no sabés" y "sos un desagradecido".

Mientras Mac Allister y Cova planean su nueva vida en Europa, Mayan se refugia en sus amistades ya instalada en Buenos Aires.