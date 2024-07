La ex pareja de Carlos Mac Allister reveló los maltratos que sufrió durante su embarazo

“Cuando nosotros salíamos él no tenía el anillo puesto. No era un noviazgo, no fui a La Pampa a conocer a sus padres, ni él conoció a los míos, pero salíamos”, aseguró la mujer.

En ese sentido, Patricia contó que el romance con el "Colorado" Mac Allister nació a finales de 1994, cuando él era defensor titular y figura de Boca y a la vez estaba casado con Silvina Riela, la madre de Kevin, Alexis y Francis.

Embed - SIGUE EL ESCÁNDALO: La mamá de la hija extramatrimonial de Carlos Mac Allister cuenta su verdad

La mujer recordó que quedó embarazada en 1996. Durante la gestación de su hija, el entonces futbolista iba a su casa para mantener encuentros sexuales. “Me venía a ver sexualmente”, afirmó.

Además, reveló que mantuvo encuentros íntimos con Carlos Javier hasta que la nena tuvo cuatro años. “Yo seguí con él porque por las cosas que me decía pensaba que iba a dejar a la mujer”, remarcó.

"Me abusó más o menos desde que estaba embarazada. Yo tenía miedo de que me saque a mi hija si no le daba sexualmente... O si me hacía algo... Él tiene mucho poder”, confesó.

Patricia Suárez cobró nuevamente notoriedad en los medios, a raíz de que Mac Allister padre podría quitarle la vivienda a Patricia, luego de vivir allí durante los últimos ocho años: “Yo estuve criando sola a mi hija y nunca pude terminar mi carrera. Yo me dediqué a mi hija”, finalizó.