Arde Gran Hermano: a qué hora ver la gala de hoy jueves que definirá la placa de cara al domingo
En la antesala del repechaje de GH -donde volverán algunos y entrarán nuevos-, el reality de Telefe tendrá una última emisión antes de la gala de eliminación.
La edición de Gran Hermano Generación Dorada no da respiro a su audiencia y continúa sumando giros inesperados que mantienen a los fanáticos en vilo. Tras las recientes y sorpresivas eliminaciones de Grecia Colmenares y Lolo Poggio —quienes abandonaron la casa en la ya famosa "placa planta"—, el reality más visto de Telefe se prepara para una nueva gala de eliminación. Sin embargo, la lista de nominados que se conoció originalmente no será la definitiva.
El conductor del ciclo, Santiago del Moro, fue el encargado de encender las alarmas tanto dentro como fuera de la casa al anunciar que el juego sufrirá un vuelco drástico. "Hay sanción", disparó de forma tajante, confirmando que el incumplimiento de las normas por parte de uno de los participantes tendrá consecuencias directas en el armado de la placa de esta semana.
Según adelantó Del Moro, la resolución del "Big" alterará el destino de dos jugadores: "Uno baja de placa y otro sube, debido a esta sanción". Esta modificación de último momento no solo cambia la estrategia de los "hermanitos", sino que redefine por completo el panorama para el público, que ya había comenzado a votar.
Como era de esperarse, el anuncio disparó un vendaval de teorías en las redes sociales. En X (antes Twitter) e Instagram, los seguidores del programa comenzaron a analizar minuciosamente los videos de las últimas horas para intentar descubrir quién fue el concursante que "metió la pata". Entre acusaciones de complot y posibles rupturas del aislamiento, la incertidumbre crece y la expectativa por la próxima gala es total.
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
La nueva gala de Gran Hermano se podrá ver este jueves, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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