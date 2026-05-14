Viralizaron un video de Estanislao Bachrach en un tenso entredicho con Jimena Monteverde: "Hinchapelotas"
Luego del fastidioso ida y vuelta con Nati Jota en Olga, trascendió en redes sociales un video que muestra al biólogo nuevamente con ganas de incomodar.
Estanislao Bachrach quedó en el ojo de la tormenta tras un episodio incómodo que generó frente a Nati Jota en el streaming de Olga. El momento se volvió tan viral que los usuarios de redes sociales no tardaron en "archivar" y reflotar un viejo video donde el biólogo también se encarga de mantener un tenso ida y vuelta con la cocinera Jimena Monteverde, en una emisión de "Almorzando con Juana" (El Trece).
El momento tuvo lugar cuando la reconocida chef presentó los postres y la conductora evidenció que el plato del biólogo era distinto. Mientras Jimena intentaba explicar que "él es celíaco", el invitado no tardó en corregirla: "No soy celíaco, pero soy gluten free". Ante esa aclaración, la expresión de la cocinera cambió drásticamente y soltó un tajante: "Ah, ganas de romper...", comentario que fue respaldado de inmediato por la conductora.
Con tono burlón, el invitado admitió que su intención era provocar: "Sabía que cocinaba ella y dije 'la vamos a volver loca un poco'". Sin embargo, la chef no se tomó el comentario a la ligera y explicó el trasfondo de su enojo: "Además no solo eso, sino que tratamos de que no haya una mínima contaminación cruzada".
Para cerrar el incómodo momento, lanzó una advertencia cargada de ironía: "Gracias Estanislao, te quiero un montón. Unas cositas te tengo que decir después", mientras que Juana calificó de "hinchapelotas" al biólogo, entre risas.
Quién es Estanislao Bachrach, el biólogo que se cruzó con Nati Jota
Nacido en Buenos Aires en 1971, Estanislao Bachrach representa una de las trayectorias más singulares de la ciencia argentina. Doctor en Biología Molecular por la UBA y la Universidad de Montpellier, pasó cinco años en la Universidad de Harvard, donde no solo se dedicó a la investigación, sino que fue premiado en cuatro ocasiones consecutivas por la excelencia de su enseñanza en Ciencias Biológicas.
Su perfil académico, hoy volcado a la Universidad Torcuato Di Tella como profesor de Liderazgo e Inteligencia Emocional, dio un giro masivo en 2012. Con la publicación de "Ágilmente", Bachrach se convirtió en un fenómeno editorial: su obra fue el libro de no ficción más vendido del país y llegó a traducirse a idiomas tan diversos como el ruso y el italiano.
A partir de allí, su carrera tomó un rumbo de divulgación masiva:
- Autor de referencia: Publicó múltiples títulos sobre neurociencias y autoconocimiento.
- Referente en escena: Llena teatros con charlas que explican el funcionamiento del cerebro de forma accesible.
- Traductor de ciencia: Logró simplificar conceptos complejos para el gran público, convirtiéndose en un invitado frecuente de los medios de comunicación.
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