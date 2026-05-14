Viralizaron un video de Estanislao Bachrach en un tenso entredicho con Jimena Monteverde: "Hinchapelotas"

bachrach jimena monteverde

Quién es Estanislao Bachrach, el biólogo que se cruzó con Nati Jota

Nacido en Buenos Aires en 1971, Estanislao Bachrach representa una de las trayectorias más singulares de la ciencia argentina. Doctor en Biología Molecular por la UBA y la Universidad de Montpellier, pasó cinco años en la Universidad de Harvard, donde no solo se dedicó a la investigación, sino que fue premiado en cuatro ocasiones consecutivas por la excelencia de su enseñanza en Ciencias Biológicas.

estanislao Viralizaron un video de Estanislao Bachrach.

Su perfil académico, hoy volcado a la Universidad Torcuato Di Tella como profesor de Liderazgo e Inteligencia Emocional, dio un giro masivo en 2012. Con la publicación de "Ágilmente", Bachrach se convirtió en un fenómeno editorial: su obra fue el libro de no ficción más vendido del país y llegó a traducirse a idiomas tan diversos como el ruso y el italiano.

A partir de allí, su carrera tomó un rumbo de divulgación masiva:

Autor de referencia: Publicó múltiples títulos sobre neurociencias y autoconocimiento.

Publicó múltiples títulos sobre neurociencias y autoconocimiento. Referente en escena: Llena teatros con charlas que explican el funcionamiento del cerebro de forma accesible.

Llena teatros con charlas que explican el funcionamiento del cerebro de forma accesible. Traductor de ciencia: Logró simplificar conceptos complejos para el gran público, convirtiéndose en un invitado frecuente de los medios de comunicación.