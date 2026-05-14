Nueva sanción en Gran Hermano: grave error hará subir a un jugador a placa y bajará a otro
Santiago del Moro anunció que un participante infringió las reglas impuestas por el dueño de la casa más famosa del país, lo que le costará caro...
Gran Hermano Generación Dorada mantiene a sus seguidores a los sobresaltos: luego de la salida de Grecia Colmenares y Lolo Poggio en la denominada "placa planta", el reality de Telefe que conduce Santiago del Moro tiene nueva placa de nominados, aunque la misma sufrirá algunos cambios.
De acuerdo a lo informado por el conductor del certamen de convivencia, "hay sanción" y esto ocasionará alteraciones en la placa ya establecida: "Uno baja de placa y otro sube, debido a esta sanción". Tras este anuncio, las redes sociales comenzaron a especular sobre quién podría ser el concursante que "metió la pata" esta vez.
De todos modos, la verdad se sabrá este jueves por la noche en el marco de una nueva gala, que seguramente traerá nuevas y más fuertes emociones.
Quiénes son los nominados hasta el momento
- Danelik Galazán
- Tamara Paganini
- Eduardo Carrera
- Juani Car
- Franco Zunino
- Luana Fernández
Por supuesto, uno de ellos bajará de placa de nominados y otro participante subirá para ocupar su lugar, amén de que también se conocerán quiénes son los salvados por el público. Este jueves finaliza el voto positivo y comienza la placa negativa para que la gente decida quién quiere que quede afuera de la competencia.
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
La nueva gala de Gran Hermano se podrá ver este jueves, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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