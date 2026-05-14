IBOPE reveló las series y películas argentinas que lograron que el mundo hablara de ellas
El nivel de producción nacional sigue siendo admirable en el país y en el mundo. Estos son los resultados de IBOPE de las producciones bien argentinas.
A veces no alcanza con que una serie sea buena; el verdadero termómetro del éxito hoy en día es cuánto se habla de ella en el mundo digital. ¿Qué es lo que transforma a una producción en un tema de charla obligatoria? Para echar luz sobre este fenómeno, IBOPE acaba de lanzar su último informe de Social Media Intelligence, un ranking que mide el engagement digital y pone sobre la mesa cuáles fueron los contenidos de plataformas que realmente movieron la aguja durante el mes de abril.
Este relevamiento se encarga de analizar las menciones, el nivel de interacción y la repercusión online, permitiendo identificar esos títulos que logran traspasar la pantalla para instalarse de lleno en la conversación social e impactar en nuestra cultura.
El fenómeno de Benjamín Vicuña y el talento nacional
El gran ganador de este último reporte fue, sin lugar a dudas, "El resto bien". La nueva serie de Flow, que cuenta con el protagonismo de Benjamín Vicuña, se quedó con el primer puesto del ranking. La ficción no solo lideró las métricas, sino que se convirtió en la principal protagonista de los debates en redes sociales y medios digitales, confirmando que el actor sigue siendo un imán para la audiencia local.
Pero el éxito argentino no termina ahí. El informe de IBOPE también resalta el excelente desempeño de otras producciones nacionales que vienen marcando la cancha. Entre ellas se destacan "El último gigante", que cuenta con la impecable actuación de Oscar Martínez, y la comedia "Envidiosa", que también logró generar un fuerte impacto entre los usuarios.
Entre regresos globales y estrenos esperados
Más allá del orgullo local, el ranking mostró que los clásicos internacionales y las promesas de las grandes plataformas siguen muy vigentes. El regreso de "Euphoria" volvió a encender las redes, demostrando que sigue siendo un fenómeno global imbatible. Además, el listado se completó con títulos que vienen generando muchísima expectativa o que ya están instalados en la agenda, como "En el barro", la versión de "Parque Lezama", y la serie sobre "Menem".
Para cerrar un mes cargado de variedad, también figuraron producciones de la talla de "Daredevil: Born Again" y la esperadísima adaptación de "El eternauta". Gracias a este análisis, queda claro que el consumo de la audiencia no es pasivo: los espectadores eligen, comentan y deciden qué historias merecen convertirse en el centro de la escena digital.
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