IBOPE reveló las series y películas argentinas que lograron que el mundo hablara de ellas

Entre regresos globales y estrenos esperados

Más allá del orgullo local, el ranking mostró que los clásicos internacionales y las promesas de las grandes plataformas siguen muy vigentes. El regreso de "Euphoria" volvió a encender las redes, demostrando que sigue siendo un fenómeno global imbatible. Además, el listado se completó con títulos que vienen generando muchísima expectativa o que ya están instalados en la agenda, como "En el barro", la versión de "Parque Lezama", y la serie sobre "Menem".

Para cerrar un mes cargado de variedad, también figuraron producciones de la talla de "Daredevil: Born Again" y la esperadísima adaptación de "El eternauta". Gracias a este análisis, queda claro que el consumo de la audiencia no es pasivo: los espectadores eligen, comentan y deciden qué historias merecen convertirse en el centro de la escena digital.