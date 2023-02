La madre de Alexis Mac Allister habló sobre la separación de su hijo: qué dijo

"Con Ale hablo continuamente, con Javier (padre de Alexis) lo acompaño en todo. Está bien y tranquilo, él es un chico tranquilo", comenzó Silvina. Y agregó: "Vi algunas cosas que pasaron en los programas, pero de todo lo que escuché hay algunas cosas que no son tan así como se dicen. La fecha que yo sé de la ruptura de la relación fue el 28 de diciembre".

Silvina, madre de Mac Allister: "La decisión de separarse la tomó Alexis"

"Con Camila siempre hubo una relación hermosa entre ellos, ella lo acompañó estos años. Las parejas tienen intimidad y a veces son así, como todos los seres humanos", explicó la madre de Alexis sobre la expareja de su hijo.

A su vez, destacó que para que haya tomado está determinación es "porque fue en el momento que lo tenía que tomar y tendrá sus motivos. Más allá de que la decisión la tomó Alexis, es doloroso porque tenían un vínculo hermoso".

alexis mac allister camila mayan.jpg

Y añadió: "Nos sorprendió a todos porque a Ailén la conocemos de chica, conocemos a sus padres, yo no tengo contacto con ella y tengo la mejor, todos somos de Villa del Parque. Impacta por esto, porque hay un vínculo de amistad y se transforma en otra cosa. Él no se lo dijo directamente a Camila".

Para cerrar, señaló: "No me dijo que hubiese un detonante, seguramente la pareja no estaría bien. Nos juntamos después con Camila y estaba mal, lógico, estaba triste".