Alfa de Gran Hermano habló tras el comunicado de La Libertad Avanza: "No me seduce..."

alfa en c5n1.mp4

"Creo que Milei está cambiando el rumbo del país, yo me quiero sumar a ese cambio con mi granito de arena, para que Argentina vuelva a ser el país que fue en algún momento", señaló el mediático, y agregó al respecto de su posible candidatura: "Oficialmente, no se habló de nada. Yo tengo ganas de colaborar, ver de qué manera me puedo sumar y poder lograr algo positivo. No quiero ningún puesto ni fama, ni nada".

alfa en c5n2.mp4

En esa dirección, remarcó nuevamente su postura: "No me seduce figurar ni un puesto, me seduce colaborar con el cambio que necesita el país. Hablé con Karina (Milei), le dije que me iba a sumar, quedé que iba a hablar con Yamila, que es la apoderada del partido, para ver de qué manera podía sumar a este cambio".

La opinión de Alfa sobre el gobierno de Javier Milei

Tras asegurar que no quiere "que la gente vaya a un comedero" sino "que tenga para llenar la heladera", Walter Santiago manifestó: "La Argentina tiene la memoria de un pescado, no nos damos cuenta del cambio, pero está sucediendo".

Afín al Gobierno desde el primer día, Alfa defendió el ajuste en pos de una posible mejora en el futuro: "Si tenemos que comer arroz durante un año comamos arroz, pero en un año nos sentamos y vamos a ver que fue positivo".

Finalmente, lanzó un dardo contra Axel Kicillof al decir que "para cambiar la seguridad en la provincia de Buenos Aires, necesitan cambiar el Gobierno de la provincia de Buenos Aires".