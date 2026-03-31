El cuñado de Andrea del Boca desmintió conflictos familiares en medio de la polémica en Gran Hermano
El reconocido autor de telenovelas salió a respaldar a la actriz tras su cruce dentro de la casa y aclaró las versiones sobre una supuesta interna familiar.
La participación de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada sigue generando repercusiones tanto dentro como fuera de la casa. Luego del fuerte enfrentamiento que protagonizó con Sol por la comida, donde intentaron desvalorizar su carrera como actriz de telenovelas, su cuñado, el reconocido autor Enrique Torres, salió a respaldarla públicamente.
A través de un extenso mensaje en redes sociales, Torres no solo defendió a la actriz, sino que también reivindicó el género de las telenovelas. Con un tono reflexivo, incluso hizo referencia al pensamiento del escritor italiano Umberto Eco para destacar el valor cultural de las soap operas, en respuesta a quienes cuestionaron ese tipo de producciones.
En ese contexto, el autor fue entrevistado por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en el programa Intrusos, donde abordó tanto la polémica mediática como los rumores sobre una supuesta distancia con la actriz. "Acá en Argentina se dice que ustedes están distanciados y que no querían tener ningún tipo de vínculo con Andrea", le planteó Pallares al inicio de la charla.
Lejos de esquivar el tema, Torres respondió con claridad: "No, no. Vamos por partes: Estamos distanciados, tienen toda la razón del mundo. Vivimos en Los Ángeles, así que imaginate la distancia que hay desde Los Ángeles a Buenos Aires". Y enseguida agregó para desactivar cualquier versión de conflicto: "Ahora, todo el resto hermano... Me han llamado para preguntarme tantas tonterías, y lo peor de todo es que me lo están haciendo pagar porque yo fui periodista de espectáculos, y el mismo jueguito también lo hice yo en su momento. Y vivía de eso".
Por último, el guionista también se refirió al vínculo familiar y buscó llevar tranquilidad: explicó que convive desde hace más de cuatro décadas con Anabella, hermana de la actriz, y aseguró que el núcleo familiar se mantiene unido. "Son muy unidos", afirmó, desmintiendo de plano las versiones que hablaban de internas o distanciamientos más profundos.
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