El cuñado de Andrea del Boca desmintió conflictos familiares en medio de la polémica en Gran Hermano

Embed - ROMPE EL SILENCIO QUIQUE TORRES, CUÑADO DE ANDREA DEL BOCA: "Siempre fue una figura"

Lejos de esquivar el tema, Torres respondió con claridad: "No, no. Vamos por partes: Estamos distanciados, tienen toda la razón del mundo. Vivimos en Los Ángeles, así que imaginate la distancia que hay desde Los Ángeles a Buenos Aires". Y enseguida agregó para desactivar cualquier versión de conflicto: "Ahora, todo el resto hermano... Me han llamado para preguntarme tantas tonterías, y lo peor de todo es que me lo están haciendo pagar porque yo fui periodista de espectáculos, y el mismo jueguito también lo hice yo en su momento. Y vivía de eso".