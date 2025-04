Alfa habló de Camila Lattanzio luego de su accidente en Panamericana: qué dijo

“Hoy hablé con ella y me dijo que era mentira que había una botella de alcohol en el auto y que no estaba tomada y que le sacaron sangre y no tenía alcoholemia positiva ni nada”, comenzó diciendo Walter en el audio enviado al periodista.

Luego, en su relato, Alfa afirmó: “Me dijo que se le rompió una cubierta delantera, tenía la cubierta que no estaba buena, rompí la cubierta delantera y la verdad es que ella no sabe manejar”.

En ese sentido, el hombre contó cómo fue el choque: “Venía fuerte y yo sé manejar, yo hasta corro en auto, rompo una cubierta y no pasa nada. He roto cubierta a 200 kilómetros por hora. Se fue contra el wallride, lo golpeó y el auto se eleva y empezó a pegar tumbos”.

“Está bien Camila, tiene un golpe en la cabeza y un tajito ahí. Tiene un dolor en la espalda y el cuello, me dijo que se sentía bien. Ella no quería que la trasladen en ambulancia y esperar a Flor y a la mamá. Estaba shockeada y el auto quedó destrozado, no tiene un panel sano. Fue un golpe fuerte y shockeante de esa magnitud”, dijo al respecto el mediático

Y concluyó: “La sacó baratísima porque un brazo que se le haya ido por la ventanilla olvidate, la sacó barata”.