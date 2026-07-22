Michael Bublé se metió en la polémica y bancó a nuestro país: "No todos pueden ser argentinos"
El canadiense, casado con Luisana Lopilato, fustigó a las críticas que distintas figuras internacionales lanzaron contra la Argentina tras el Mundial 2026.
La derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 provocó una fuerte ola de reacciones en las redes sociales. Mientras numerosas figuras internacionales cuestionaron al equipo de Lionel Scaloni, Michael Bublé sorprendió al expresar públicamente su apoyo a la Albiceleste y respondió a quienes criticaron su postura.
El cantante canadiense, casado con la actriz argentina Luisana Lopilato, utilizó su cuenta de Instagram para dejar un mensaje tras el cierre del torneo. Primero, felicitó a la FIFA por la organización del certamen y celebró haber formado parte de la ceremonia inaugural disputada en Canadá.
“¡Felicidades a mi amigo Víctor Montagliani y a todo el equipo de la FIFA por un Mundial absolutamente increíble! ¡Qué gran éxito! Fue un honor ayudar a inaugurar los juegos en mi país natal, Canadá. ¡Y un brindis por la Selección de España y todos sus fanáticos! ¡Qué torneo! Merecían ser campeones del mundo. Por supuesto, nunca es fácil perder, pero estamos increíblemente orgullosos de esta Selección Argentina y de todo lo que dieron. Siempre seremos la Selección Argentina”, escribió.
En la misma publicación, el artista destacó el poder del deporte para unir a personas de distintos países. “Por eso amo el fútbol. Durante unas semanas, el mundo entero habla el mismo idioma. Animamos a diferentes equipos, ondeamos diferentes banderas y cantamos diferentes himnos, pero de alguna manera este hermoso deporte nos recuerda que tenemos mucho más en común de lo que pensamos. Cuando el mundo se une, todos ganamos”.
La respuesta de Michael Bublé a una seguidora anti-Argentina
Su publicación, sin embargo, generó un intenso intercambio con algunos usuarios. Una seguidora cuestionó su apoyo al conjunto argentino y comentó: “¿Orgulloso? Esta es una lección para los nenes sobre cómo no comportarse como un deportista. Es un comportamiento escandaloso”.
Bublé decidió responder y no pasó inadvertido. “No estés celosa. Sos mejor que eso. No todos pueden ser argentinos”, escribió junto a un emoji llorando de risa. Después de ese mensaje, otros usuarios continuaron criticando a la Selección y acusándola de “jugar sucio”, aunque el cantante ya no volvió a intervenir.
Su respaldo al conjunto nacional no comenzó después de la final. En la previa del partido decisivo, había compartido un video junto a sus hijos en el que les preguntaba por sus deseos para el encuentro. “Quiero que Argentina gane la Copa del Mundial”, expresó, reafirmando el cariño que siente por el país de su esposa.
Además de seguir de cerca la campaña de la Scaloneta, Bublé también tuvo un papel destacado en la Copa del Mundo. El 12 de junio participó de la ceremonia inaugural realizada en el estadio BMO Field de Toronto, donde interpretó el clásico “Bring It On Home to Me” junto al Sole Power Choir antes del partido entre Canadá y Bosnia-Herzegovina.
En un Mundial marcado por la pasión, las polémicas y el debate permanente en las redes sociales, el artista canadiense volvió a demostrar su cercanía con la Argentina y eligió respaldar públicamente al seleccionado nacional pese a las críticas que recibió por esa decisión.
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