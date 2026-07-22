Michael Bublé se metió en la polémica y bancó a nuestro país: "No todos pueden ser argentinos"

Bublé decidió responder y no pasó inadvertido. “No estés celosa. Sos mejor que eso. No todos pueden ser argentinos”, escribió junto a un emoji llorando de risa. Después de ese mensaje, otros usuarios continuaron criticando a la Selección y acusándola de “jugar sucio”, aunque el cantante ya no volvió a intervenir.

Su respaldo al conjunto nacional no comenzó después de la final. En la previa del partido decisivo, había compartido un video junto a sus hijos en el que les preguntaba por sus deseos para el encuentro. “Quiero que Argentina gane la Copa del Mundial”, expresó, reafirmando el cariño que siente por el país de su esposa.

Además de seguir de cerca la campaña de la Scaloneta, Bublé también tuvo un papel destacado en la Copa del Mundo. El 12 de junio participó de la ceremonia inaugural realizada en el estadio BMO Field de Toronto, donde interpretó el clásico “Bring It On Home to Me” junto al Sole Power Choir antes del partido entre Canadá y Bosnia-Herzegovina.

En un Mundial marcado por la pasión, las polémicas y el debate permanente en las redes sociales, el artista canadiense volvió a demostrar su cercanía con la Argentina y eligió respaldar públicamente al seleccionado nacional pese a las críticas que recibió por esa decisión.