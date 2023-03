El fuerte cruce entre Estefi Berardi y Delfina Wagner, la supuesta novia de Alfa

Antes de todo esto, la supuesta novia de Walter Santiago había compartido en sus redes sociales un video en el que mostraba un mensaje directo de Berardi consultándole sobre su relación con el exparticipante de Gran Hermano.

Estefi Berardi liquidó a la supuesta novia de Alfa de Gran Hermano 2022_ No puedo contestarle a una burra (1).mp4

Cara a cara en el estudio, se dijeron de todo. "Estás saliendo con Alfa? Eso se lo tendrías que haber preguntado a la novia de Fede Bal", disparó con munición pesada Wagner contra la panelista, quien respondió: "¿Por qué te enojas si se toca un tema que vos publicaste?".

Acto seguido, Estefi la trató de "burra" por no entrar en razón con respecto a su manera de manejar el tema y Delfina volvió a apuntar duramente contra ella: "Sos una patotera", insistió.

Cuando la tensión estaba en su mayor punto, Berardi aseguró que "no podía contestarle a una burra" y la influencer le tiró con todo: "Ella necesita pelear porque sino no estaba sentada en LAM, me quiere pelear para estar sentada acá, de nada", dijo, y le tiró un beso irónico para cerrar.

berardi wagner.mp4