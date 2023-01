Gran Hermano: Alfa contó que tuvo un sueño picante con Camila y su exmujer

Mientras Romina estaba en la cocina, Walter se acercó a charlar y le reveló que había tenido un sueño bastante picante con Camila y su ex mujer.

sueño de alfa ex y camila GH.mp4

“Estaba en una habitación enorme, donde había un montón de camas. En una de ellas estaba mi ex, que todavía estaba desnuda. Abría la toalla, me miraba y me decía: `¿Te parece que no estoy bronceada?´. Yo la miraba toda desnuda y decía: `No te puedo creer, ¿Qué hace?´”, comenzó relatando.

Luego, agregó: “Viene Camila y me dice: `Alfa, tengo que hablar con vos´. Le digo: `¿Qué te pasó, Cami?´. Me dice: `Yo me estoy enamorando de vos. Esto es muy complicado´”. Frente a la confesión de Walter, la ex diputada exclamó sorprendida mientras cocinaba: “No, Alfa”.

“Yo le hablo al oído y le digo: `No hables así que están las cámaras, ya vamos a hablar. Contá conmigo, no va a haber problema'”, concluyó Alfa.