La revelación sobre Alfa con la que Julieta desestabilizó a Camila: "Es feo lo que dijo"

image.png

Disney hizo referencia a los dichos de Walter Santiago hace casi dos semanas durante la fiesta urbana que hubo en el SUM. Y la pianista insistió: "Yo no, chicas", a lo que la joven le señaló el motivo puntual de por qué le contaba eso.

"Ya sé que vos no, boluda. Pero te lo digo porque a mí no me gustaría que digan eso de mí, y porque me parece que lo tenías que saber", aclaró Julieta. Y Camila continuó: "Él una vez me lo dijo al principio y yo se lo aclaré. Le dije que no. Yo hace dos fiestas me enteré de que ustedes estaban sospechando que estaría con él".

image.png

Lattanzio se dirigió al confesionario luego de su charla con Poggio y habló con Gran Hermano: "Yo siento que no es así como lo ven a Alfa, siento que él no me da ninguna otra señal. Siento que las chicas hacen esto por el juego, pero tampoco sé cómo manejarlo y decirlo".

Mientras tanto, Romina no creyó nada de lo que decía la rubia y le lanzó a Julieta en la habitación: "¿Pensás de verdad que no se da cuenta de que Alfa gusta de ella? ¡Por favor! Es más viva que todas nosotras juntas".

image.png

Ante la insistencia de la pianista en dejar pasar las declaraciones de Alfa como "amistad", la bailarina le sumó que Alfa dijo que "afuera no le duraba ni 20 minutos". "Es feo lo que dijo", señaló Camila, que luego enfrentó a Alfa en la pileta.

"Quieren meterte mier... a mí y a vos. No, mentira. Esa fue Romina, yo no dije nada. Ella es la jefa de acá y se cree la dueña", sostuvo Walter. Y cerró: "Le dio bronca que yo me pegué y comencé a hablar con vos desde el primer día".

Julieta desestabilizó a Camila con una revelación sobre Alfa - Gran Hermano 2022