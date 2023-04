Alfa negó rotundamente el romance con Delfina Wagner

Alfa y Delfina

"Nada, basta, tengo amnesia temporal", lanzó el ex participante de Gran Hermano dejando en evidencia que no quería tocar el tema. "Se terminó?", le preguntamos. "Stop", exclamó con la clara intención de no explayarse.

Por su parte, ella utilizó sus redes para demostrar que siguen compartiendo tiempo juntos y publicó una postal junto a Alfa en un reconocido restaurante de Puerto Madero. "Cenando en Osten Madero", escribió la joven para acompañar la imagen.