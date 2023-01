No para: el desubicado comentario de Alfa a Camila en Gran Hermano

alfa cosificacion camila

Ante esto, ella lo atajó: “Yo no soy usada, muy pocos me pudieron tener”. Pero Alfa siguió: “Venís bien de carrocería, motor al pelo, no gastás aceite pero se viene un cambio mas”.

Camila, en medio de risas, agregó sobre su propio cuerpo: “Hacen falta de renovaciones, lo tengo que revestir, hacerle chapa y pintura”. Pero Alfa remató de forma totalmente misógina: “Es un auto usado al que hay que ponerle gomas”.