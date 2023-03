Qué dijo Alfa sobre su encuentro con Robert Pattinson

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCp56u3WPp-H%2F%3Figshid%3DMDJmNzVkMjY%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABAHbksZCYycMGOAH5bdFY03aAz323Vs2kInY21hvqoKf1cv61tLxLS6szDf0gAYg0Vr4I1wjlNtMFwC5O4gZAxK586oIR1qq7ma9lJ5C4E5es95wYEVht4SwsYZBYaFjZAQrt3bUZBYwt5LuTWZBLULA1yweUFWOAZDZD View this post on Instagram A post shared by Alfa Walter Santiago (@alfa_walter)

"Uno de los más famosos del mundo... Al lado de él. BATMAN..." fue el texto con el que Alfa acompañó el posteo que generó toda clase de repercusiones.

En diálogo con PrimiciasYa, Walter Alfa Santiago contó que "Fue de casualidad...Todos saben que yo vivo en Pepino. Estaba allí y uno de los mozos me dice 'vino Batman', y yo de verdad no lo ubicaba".

"Salí, me acerqué y le dije: ¿vos sos Batman, vos sos famoso? Yo soy el hombre más famoso de Argentina en este momento, y le pedí una foto. El tipo con toda la onda me saludó, se rio" agregó el ex participante de GH.